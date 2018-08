Sørloth scoret sitt første Palace-mål og ble matchvinner

Den norske 22-åringen kunne endelig juble for nettkjenning i Crystal Palace-drakten. Nordmannen sendte laget videre i ligacupen.

SWANSEA - CRYSTAL PALACE 0-1:

Sørloth fikk en sjelden sjanse fra start i tirsdagens ligacupkamp mot Swansea, og i det 70. spilleminutt sørget han for 1-0 med en flott scoring.

Det ble også kampens eneste scoring, og dermed fikk trønderen en etterlengtet opptur i Palace-drakten.

- Strålende

Spissen, som tirsdag ble tatt ut i landslagstroppen som skal møte Kypros og Bulgaria, fikk ballen i boksen, vendte opp på vakkert vis og dunket inn ledermålet med en hard avslutning høyt i mål.

- Strålende scoring av Alexander Sørloth! Han leverer i sesongens første start. Det var deilig, skriver TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad på Twitter.

NB: Se målet i videovinduet øverst.

Scoringen var 22-åringens første siden overgangen forrige sesong. Han har fra før fått et feilaktig annullert mål på Stamford Bridge, men har slitt med å finne nettmaskene siden han ankom fra Midtjylland i fjor vinter.

Totalt har han vært på banen i syv Premier League-kamper uten å score, og tirsdagens suser var hans første for sin nye klubb.

Fornøyd Hodgson

Sørloth har fått mye ros av manager Roy Hodgson til tross for at scoringene er uteblitt. Brede Hangeland uttalte nylig til TV 2 at han hadde snakket med Hodgson, og at trenerprofilen hadde vært meget fornøyd med det landslagsspissen hadde levert siden han ble hentet fra dansk fotball.

Neste mulighet til å overbevise Palace-fansen kommer lørdag. Da spiller Sørloth & co. hjemme mot Mohamed Elyounoussi og Southampton.

FANT NETTMASKENE: Alexander Sørloth kunne juble for scoring for Crystal Palace tirsdag.

