Stabæk aksepterte gigantbud på Ohi Omoijuanfo

Stabæk kunne fått over 20 millioner for toppscoreren, men spissen takket nei til en mulig overgang til Kina.

Etter det Nettavisen erfarer har Stabæk den siste tiden forsøkt å overtale Omoijuanfo (24) til å takke ja til et tilbud fra kinesiske Henan Jianye.

Bekrefter tilbud

Stabæk har ifølge våre opplysninger takket ja til et bud på mellom 20 og 25 millioner kroner, men Omoijuanfo skal ikke være interessert i å dra til Kina og fortsette karrieren der.

Overgangsvinduet i Kina stenger 28. februar - men overgangen går nå trolig i vasken siden fristen for å overholde alle byråkratiske frister snart er gått ut.

- Jeg kan bekrefte at jeg har takket nei til et tilbud fra en utenlandsk klubb, men noe mer vil jeg ikke kommentere, sier Omoijuanfo til Nettavisen søndag kveld.

Stabæks sportslige leder Inge André Olsen var først ordknapp da Nettavisen ba ham bekrefte nyheten.

- Et veldig stort bud

Men etter at denne saken ble publisert kunne også Olsen bekrefte at klubben har takket ja til et bud på angrepsprofilen.

- Ja, jeg kan bekrefte at vi har akseptert et veldig stort bud, sier Olsen til Nettavisen søndag kveld.

- Det er sånn at Ohi er en interessant spiller, som det har vært veldig mye interesse for. Vi har både avslått bud, men Stabæk har også akseptert bud. Når vi aksepterer bud så er det helt opp til spilleren hva han vil gjøre. Vi har sagt vår mening de gangene vi har akseptert bud på hva vi tenker rundt liga og penger, sier Olsen.

Han røper at det ikke var et tema for Stabæk å avslå budet fra den kinesiske klubben.

- Det var et voldsomt bud, så selvfølgelig fra Stabæks side ble dette akseptert.

- Kan du bekrefte at dette budet har vært mellom 20 og 25 millioner?



- Jeg kan bekrefte at det hadde vært veldig mye penger for Stabæk, sier Olsen.

Den aktuelle klubben Henan Jianye spiller til daglig i den kinesiske toppdivisjonen. Klubben endte på 14.plass, posisjonen over nedrykk, i 2017-sesongen. I dagens tropp finner man blant annet tidligere Rosenborg-stjerne Borek Dockal.

- Er det Omoijuanfo selv som ikke har villet dra?



- Det kan ikke jeg si for mye om. Jeg kan bekrefte at vi har kjørt et bud videre til styret i Stabæk Fotball, og de har akseptert et bud på spissen vår. Så har det vært opp til ham, så det er der saken står, sier Inge André Olsen.

Psst: Nettavisen viser alle treningskampene fra Marbella med norske lag. Få tilgang her.

Omoijuanfo ble Stabæks toppscorer forrige sesong. Han noterte seg for 17 mål på 27 kamper og ble bare slått av Rosenborgs Nicklas Bendtner på toppscorerlisten.

Omoijuanfo kom til Stabæk fra Jerv etter 2015-sesongen. Han har tidligere spilt for Lillestrøm, men det var på Nadderud han fikk sitt virkelige gjennombrudd.

Totalt er det blitt 30 mål på 137 kamper i Eliteserien, men mange av kampene har han spilt som ving. LSK ønsket ikke å satse på ham som spiss, og det er det nok flere som angrer på i dag.

Mest sett siste uken