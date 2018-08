Stabæk fortsetter å plage toppklubbene

Henning Berg gikk seirende ut av duellen mot Ole Gunnar Solskjær.

STABÆK - MOLDE 3-1:

NADERUD (Nettavisen): Etter at Stabæk tok ett poeng på Lerkendal forrige helg, ble det full pott mot et Molde-lag som virket å være preget av kampprogrammet med europaligakvalifisering midt i uken og seriekamper i helgene.

Det var ingenting i denne kampen som tydet på at Molde kjemper for gull mens Stabæk slåss for unngå medrykk.

Franck Boli strålte og lagde to fine mål. Han samarbeidet utmerket med angrepskollegene Ohi Omoijuanfo og Moussa Njie.

Stabæk åpnet friskest og Moussa Njie plaget Molde-forsvaret med noen herlige raid ute på venstrekanten. Oslogutten var også direkte involvert da Vadim Demidov ga bæringene ledelsen etter snaue sju minutters spill med sin første scoring for sesongen.

Jeppe Moe slo et hjørnespark fra høyresiden, og ballen gikk via et Molde-hode til Njie på bakre stolpe. 22-åringen fikk slått ballen tilbake til Demidov som fikk stå helt alene.

Stabæk-kapteinen fikk den tiden han behøvde og skrudde ballen med utsiden av foten og opp i lengste hjørne, langt utenfor rekkevidden til Molde-keeper Andreas Linde.

Franck Boli ordnet 2-0 tre minutter før pause. Aboubakar Keita vant ballen på midtstreken og slo en gjennombruddspasning til ivorianeren som hadde Ruben Gabrielsen i ryggen.

Molde-kapteinen turte ikke takle i frykt for å få se det røde kortet, og dermed var det fritt frem for Boli, som ventet ut Linde før han plasserte ballen i det lengste hjørnet.

Molde hadde trykket

2-0 ga et skjevt bilde av det som skjedde de første 45 minuttene. Molde hadde ballen mest, og i perioder greide de å sette hjemmelaget under til dels kraftig press, selv om de helt store

målsjansene uteble.

Det var nære på en gang da Magnus Wolff Eikrem hadde et skudd i tverrliggeren etter en halvtimes spill.

Mot spillets gang

Molde satte inn Erling Braut Haaland og Eirik Hestad i 2. omgang, og fortsatte å sette trykk på Stabæk.

Leke James skjøt i tverrliggeren etter to minutter, og Wolff Eikrems skudd

sekunder senere ble blokkert av et Stabæk-bein.

Mot spillets gang gikk Stabæk opp til 3-0 da ni minutter var spilt. Ohi Omoijuanfo vant ballen midt på Moldes halvdel, og slo ut på venstrekanten der Moussa Njie kom i stor fart.

Njie slo ballen gjennom hele Molde-feltet, og på bakerste stolpe fikk Franck Boli en særdeles enkel jobb med å score.

Reduserte en gang

Moldes offensiv i 2. omgang ga Stabæk muligheter til kontringer, og Franck Boli og Ohi Omoijuanfo kunne gitt hjemmelaget 4-0. Etter 21 minutter fikk Molde uttelling da Eirik Hæstad plasserte ballen oppe i krysset fra 14 meter.

Ballen var innom et bein på vei mot mål,

men Robert Sandberg i Stabæk-målet ville uansett vært sjanseløs.

I stedet for et stormløp mot Stabæk-målet, gikk piffen litt ut av gjestene.

De siste 20 minuttene ble mer en stillingskrig hvor Stabæk var mest interessert i få tiden til å gå, og Molde evnet ikke å skape noe som helst. Nærmest var Ola Brynhildsen for Stabæk da han skrudde ballen utenfor lengste stolpe etter et fint angrep av hjemmelaget.

På overtid burde Brynhildsen gitt hjemmelaget 4-1 etter et godt skudd fra sju meter. Ved denne anledningen viste imidlertid Andreas Linde sin klasse.

