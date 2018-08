Stabæk henter FC København-spiller

Lånes inn i ett år.

Aboubakar Keita (20) er klar for Stabæk på utlån fra FC København.

Det bekrefter begge klubbene mandag ettermiddag.

Keita er primært sentral midtbanespiller.

Unggutten fra Elfenbenskysten har inngått en utlånsavtale med bærumskluben som gjelder ut juni 2019.

Tent



Keita forsikrer overfor Stabæk-fansen at han er innstilt på å levere fra start i klubben.

- Jeg har spilt mange kamper for Halmstad og FC København. Nå vil jeg vise for meg selv, for Stabæk og for supporterne hva jeg kan, sier Keita til klubbens nettsted.

FCK opplyser at de har en klausul i avtalen om at de kan hente ivorianeren tilbake i januar, hvis de ønsker det.

Solbakken: - Optimal løsning



- Det er en optimal løsning for både oss og Keita. Han er et stort talent, som vi stadig tror kan utvikle seg veldig godt. Han var dog uheldig med en skade, som satte ham tilbake i oppstarten, og konkurransen på plassen hans er beinhard i FCK akkurat nå, påpeker Ståle Solbakken overfor FC Københavns nettsted.

Keita har et knippe alderbestemte landskamper for Elfenbenskysten på U17-, U20- og U23-nivå. I FCK har han spilt ti offisielle kamper på litt over tre sesonger. I 2017 var han utlånt til svenske Halmstad i Allsvenskan.

Stabæk håper Keita kan være med på å løfte dem opp fra nedrykksstriden i Eliteserien.

Klubben ligger utsatt til på tabellen, og har bare tatt ett poeng på tre kamper under nyansatte Henning Bergs ledelse i sommer.

Mest sett siste uken