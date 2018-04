Stabæk-helten lover poengfangst: - Vet vi er bedre enn de fleste på vårt beste

Ola Brynhildsen scoret to for bæringene i thriller mot Lillestrøm. Nå lover unggutten at Stabæk skal ta mange poeng framover.

STABÆK - LILLESTRØM 3-2:



NADDERUD (Nettavisen): Stabæk slo mandag Lillestrøm på Nadderud stadion, etter to mål av 19 år gamle Ola Brynhildsen. Han hadde følgende å si om lagets prestasjon etter kampen:

- Det blir en tøff krigekamp. Vi hadde kontroll på kampen. Det er surt at de får det første målet, men vi viser at vi er sterke mentalt, sier han til Nettavisen.

- Kommer til å ta mange poeng



Unggutten var naturligvis fornøyd med egen prestasjon etter å ha scoret et mål i hver omgang, og beskrev sine to mål på denne måten:

- Det første målet var bra lagspill. Ohi slår en fin ball til Jon og Jon slår en helt fantastisk ball videre til meg, som jeg enkelt kan sette i mål. På det andre målet får jeg en fin stikker og jeg runder keeper. Det er ikke vanskeligere enn det, sier han med den største selvfølgelighet.

Stabæk hadde før denne seieren kun fire poeng i Eliteserien og fikk med seg noen sårt tiltrengte poeng mandag kveld. Brynhildsen hadde følgende løfte å komme med etter den viktige seieren:

- Det er selvfølgelig livsviktig. Nå kommer dere til å se et Stabæk lag som kommer til å spille underholdende fotball og som kommer til å ta mange poeng, sier han.

- Vi vet at vi er bedre enn de fleste på vårt beste, så nå gjelder det å vise det og å klare å holde på ledelsen når vi tar den, legger han til.

- Et lag uten energi



Angrepskollega «Ohi» spilte også en viktig rolle, med sin scoring. Han er nå oppe på fire scoringer denne sesongen.

- Det er selvfølgelig veldig deilig å ta vår første seier for i år. De får den første scoringen, men vi fortsetter å prøve og vi får scoringene vi trenger til slutt, sier han til Nettavisen.

Han mener lbæringene har manglet energien som kreves for å ta seire hittil i sesongen. Kontrastene mellom kampene til nå og mandagens kamp, mener han er store.

- Vi har tidligere sett ut som et lag uten energi. Nå føler jeg at vi har energien tilbake og da er vi et veldig godt lag, sier han.

- Vi gjør det her fordi det er gøy og når det er gøy, så gjenspeiler det seg på banen, legger Stabæk-spissen til.

- Håper på samme antall



Ohi kjempet lenge om toppscorertittelen i fjor, men måtte gi tapt i kampen mot Rosenborgs Nicklas Bendtner. Noe av skylden for det går til en skade som han påførte seg mot slutten av forrige sesong. Til tross for det endte han opp på 17 scoringer. Han sikter like høyt i år:

SIKTER HØYT: Stabæks Ohi Omoijuanfo.

- Det er klart. Jeg kjempet om den i fjor og jeg vil selvfølgelig ikke gjøre det noe dårlige i år. Jeg håper å nå i hvert fall samme antall, om ikke flere, sier han.

Stabæk-trener Toni Ordinas var naturligvis fornøyd med sine elever etter årets første seier. Han hadde følgende kommentarer til kampen:

- Jeg synes det vi viser i dag er den versjonen av Stabæk som folk har blitt glad i. Vi spiller offensiv og attraktiv fotball. Vi dominerer spillet og er giftige på kontringer, sier han til Nettavisen.

- Jeg er veldig stolt av mine spillere i dag, sier han videre.

Misfornøyd Erlandsen



Lillestrøm-trener Arne Erlandsen var derimot ikke like fornøyd med kampen. Han mente laget hans rett og slett ikke var gode nok i avgjørende situasjoner og at tapet derfor var fortjent.

- Jeg synes det er en bra kamp for vår del i første omgang. Vi skaper noen halvsjanser. Andre omgang tar Stabæk over, før vi hever oss litt mot slutten av kampen igjen, sier han til Nettavisen.

- Vi er ikke gode nok i avgjørende faser av kampen og er ikke gode nok i hverken egen eller motstanders felt, legger han til.

Jevnspilt første-omgang

De første ti minuttene var preget av to lag som forsøkte å etablere spill, men som ikke helt lykkes med det. Mye av spillet foregikk innledningsvis på midtbanen, før Stabæk etter hvert fikk festet et lite grep om kampen og fikk presset Lillestrøm lavt på banen.

Lillestrøm fikk, mot spillets gang, rullet opp et godt angrep på sin venstreside etter 21 minutter. Ballen ble etter hvert slått inn til Ifeanyi Mathew, som fikk en enkel jobb med å bredside ballen i åpent mål. Lillestrøm fortsatte etter målet å ligge lavt og forsøkte å ta overgangene når mulighetene oppsto.

IKKE FORNØYD: Lillestrøm-sjef Arne Erlandsen.

Etter drøyt 40 minutter fikk omsider Stabæk hull på byllen. John Hou Sæter gjorde et godt forarbeid på sin venstreside, før han fikk lagt inn i feltet. Der sklei en hittil svært solid Ola Brynhildsen inn utligningen fra kort hold. Lillestrøm hadde frem til målet fremstått svært solide defensivt, mye takket være en bakre firer som fikk ryddet unna det meste.

Etter 43 minutter oppsto en situasjon som muligens vil bli diskutert etter kampslutt. Tonny Brochmann Christiansen fosset inn i Lillestrøms sekstenmeter og ble felt. Dommer valgte dog å vinke spillet videre, til store protester fra både hjemmelagets spillere- og tilskuere.

Pangstart på andre omgang

Folk hadde så vidt rukket å sette seg, før Stabæk tak ledelsen. Stabæk kombinerte fint på midten, før Franck Boli klarte å tre Ohikhuaeme Omoijuanfo vakkert gjennom. Alene med keeper gjorde spissen ingen feil og satte ballen kontant mellom føttene på keeper og i mål.

Stabæk fikk etter 56 minutter en gedigen sjanse til å øke ledelsen. Boli spilte <> alene gjennom, men keeper klarte å avverge.

Etter 58 minutter økte Stabæk ledelsen. Etter mye klabb og babb inne i Lillestrøms felt, havnet ballen etter hvert hos Ola Brynhildsen, som på vakkert vis rundet keeper og satte sitt andre mål for dagen.

Spillet fortsatte å bølge litt frem og tilbake, med noen halvsjanser til begge lag. Kampen bar preg av at det var to lag som sårt trengte poeng i bunnstriden. Etter drøye 65 minutter reduserte Lillestrøm. Innbytter Gary Martin fikk tid og rom inne i Stabæks 16-meter og plasserte ballen kaldt i høyre hjørnet.

Resten av kampen bar preg av mange lange baller og et Stabæk-lag som var innstilt på å dra i land sin første tre-poenger. Det klarte de og Stabæk vant med det terreng i bunnstriden.

I neste runde tar Stabæk turen til Kristiansund stadion for å møte Kristiansund. Lillestrøm på sin side gjester Sandefjord til dyst på Åråsen stadion.

