Stabæk nær pinlig cup-exit på Oslo vest

Cupbomben smalt nesten på Oslos vestkant.

ULLERN - STABÆK 2-2 (3-5 e.eo.):

Stabæk tok seg videre til neste runde av cupen med et nødskrik etter at de slo Ullern 5-3 onsdag kveld.

Eliteserieklubben trengte nemlig ekstraomganger for å slå 3. divisjonsklubben fra Oslo vest.

Ullern så faktisk lenge ut til å stikke av med seieren etter at Emmanuel Bergstrøm hadde sendt hjemmelaget opp i en 2-0-ledelse tidlig i førsteomgang.

NA+: Se høydepunkter fra flere av onsdagens cupkamper her

Les også: Målfest for flere av eliteserieklubbene

To raske scoringer av Stabæk i sluttminuttene sørget imidlertid for ekstraomganger, og der var laget fra Bærum sterkest.

Stabæk sørget for videre avansement etter at de til slutt vant 5-3.

NA+: Se opptak av flere av cupkampene her

SNUDDE KAMPEN: Stabækspillere jubler etter at Ola Brynhildsen ga gjestene ledelsen 2-3 i første ekstraomgang i kampen mellom Ullern og Stabæk.





Sjokkerte Stabæk



Gjestene starten kampen på Ullern kunstgress lovende, og skapte kampens første store mulighet da Ohi spilte lagkamerat Abdul-Basit Agouda alene gjennom etter ni minutter, men sistnevnte klarte ikke overliste keeper.

Langt mer effektive var hjemmelaget som i løpet av to minutter skulle sjokkere gjestene fra Bærum.

Etter 11 minutter spilte Sebastian Remme Berge fri Bergstrøm som alene med keeper fikk kriget inn 1-0 til Ullern.

To minutter senere økte Bergstrøm ledelsen til 2-0 da Ullern utnyttet en grov feil i Stabæk-forsvaret. Keeper Simen Lillevik og midtstopper Andreas Hanche-Olsen var alt fra imponerende da de kolliderte i eget forsvar. Det første til at Rasmus Sørensen Løvseth kunne snappe opp ballen og legge inn til Bergstrøm som fikk en enkel oppgave med å legge på til 2-0.

Både Ullern og Stabæk skapte flere store muligheter utover omgangen, men ved pause stod det fortsatt 2-0 til hjemmelaget.

Stabæk presset

Etter hvilen var det ikke overraskende Stabæk som la press på hjemmelaget.

Stabæk-trener Toni Ordinas satte innpå både Tonny Borchmann og Ola Brynhildsen i håp om å snu kampen, men gjestene slet lenge mot Ullern.

Laget fra Bærum skapte riktignok flere store sjanser etter hvilen.

Ohi fikk blant annet flere gode muligheter, men den tidligere landslagsspissen slet med å sette ballen mellom stengene.

Ullern forsvarte seg tappert gjennom store deler av omgangen, men mot slutten av kampen ble det for tøft for 3. divisjonsklubben. Først reduserte Franck Boli, før Ohi sørget for 2-2 minutter før slutt.

Dermed ble det ekstraomganger på Ullern kunstgress.

I ekstraomgangene var det til slutt Stabæk som var sterkest. Først scoret Brynhildsen for gjestene, før Martin Rønning Ovenstad la på til 4-2 minuttet senere.

Ullerns Torbjørn Rosvoll tente på nytt håpet for hjemmelaget da han reduserte etter 112 minutter, men det ble med den ene scoringen for Ullern i ekstraomgangene.

I stedet la Boli på til 5-3 for Stabæk like før slutt.

Dermed slapp Stabæk med skrekken og er klare for neste runde av cupen.

Mest sett siste uken