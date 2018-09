Stabæk-Ohi: - Jeg er glad i Lillestrøm

Lillestrøm har fortsatt en plass i Ohi Omoijuanfos hjerte. Søndag skal Stabæk-måltyven skyte kanarifuglene ett skritt nærmere nedrykk.

Ett poeng skiller Stabæk og LSK i bunnkampen i Eliteserien når sju serierunder gjenstår. Strømsgodset og Start er også involvert i det som ser ut til å bli en kamp om å unngå én nedrykksplass.

Tre poeng i søndagens oppgjør på Åråsen vil være bort imot gull verdt for både hjemmelaget og Stabæk. Ohi Omoijuanfo vender tilbake til sin tidligere hjemmebane på poengjakt, og innrømmer gjerne at han fortsatt har følelser for gamleklubben LSK.

- Ja, selvfølgelig. Jeg er glad i Lillestrøm, smiler 24-åringen til NTB.

Betydde mye

Selv om han har spilt for Stabæk siden i 2016, er han fortsatt bosatt på Strømmen, bare noen kilometer unna LSKs base på Åråsen. Måltyven innrømmer at søndagens kamp ikke blir helt som alle andre.

- Det blir selvfølgelig spesielt. Jeg spilte der i fem-seks år og hadde mange fine stunder i Lillestrøm. Derfor blir det både gøy og rart. Jeg vil helst ikke være grunnen til at de rykker ned, men det er selvfølgelig ikke kjørt verken for dem eller oss med tap søndag. Det blir en viktig kamp for begge, smiler Stabæk-spilleren.

- Tiden i LSK var viktig for deg?

- Den betydde veldig mye. Det var der jeg fikk sjansen, og da hadde jeg jo også Henning Berg som trener. Det var en fin tid for min del. Jeg har ikke noe vondt å si om Lillestrøm, men heller bare gode minner. Jeg gleder meg til å komme tilbake til min gamle hjemmebane, sier Ohi.

Fikk aldri sjansen

I Åråsen-klubben slet han samtidig med å tilrive seg en fast plass i startoppstillingen. Mange sjanser som spiss fikk han heller ikke. Først etter at han kom til Stabæk har eliteseriemålene begynt å renne inn.

Forrige sesong stoppet han på 17 og hadde kun Nicklas Bendtner foran seg på toppscorerlisten. Omoijuanfo tror kanskje LSK-ledelsen i ettertid tenker at han burde ha fått prøvd seg som angrepsspiller også på Åråsen.

- Ja, det tror jeg de angrer på. Jeg tror de tenker de skulle testet meg i en mer offensiv rolle. Det var mye snakk om det, men det ble aldri gjort fordi spissene som var i klubben var gode. Du hadde Björn Bergmann Sigurdarson, Anthony Ujah, Fredrik Gulbrandsen og Thorstein Helstad. Det var kamp om spissplassene, fastslår 24-åringen.

Søndag kan LSK få se målscorerferdighetene hans på nært hold. Stabæk kommer til Åråsen med vind i seilene etter 3-2-seieren over Ranheim i forrige runde. Den seieren smakte godt for bæringer i poengnød.

- Det var en stund siden vi hadde tatt tre poeng, Molde var vel siste gangen, så vi kjente naturligvis litt på det. Det var viktig for selvtilliten og den videre kampen for tilværelsen, sier Omoijuanfo.

