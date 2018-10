Stabæk-profil Vetlesen skadet seg i rekruttkamp. Mister viktige kamper

Hugo Vetlesen (18) var nettopp tatt ut til U21-landslagets viktige EM-kvalikkamper da det gikk galt i en 2.-lagskamp for Stabæk mot Moss.

Det skriver Budstikka.

Vetlesen ble nylig tatt ut i U21-landslagstroppen mot Aserbajdsjan. 18-åringen har vært en viktig brikke for Stabæk i Eliteserien denne sesongen, men nå ryker både landskamper og seriekamper som følge av en ankelskade.

Budstikka skriver at midtbanespillerne har fått konstatert avrevne leddbånd på innsiden av ankelen etter en kamp for Stabæk 2 søndag.

- Jeg var oppe i en hodeduell, da jeg fikk en dytt bakover. Jeg skulle ta for meg med venstrefoten, og landet på hælen. Da kjente jeg at det knakk litt, og kjente at det var noe som skjedde. Det var bare å gå av banen, sier unggutten til avisen og legger til at MR-undersøkelser viste noen avrevne leddbånd.

Han vil ikke spekulere i hvor lenge han er ute med skaden, men forteller at han i samråd med landslagsledelsen fant ut at det var best han ble igjen hjemme mens U21-landsalaget spillet mot Aserbajdsjan.

Vetlesen har spilt totalt 23 kamper for Stabæk i Eliteserien denne sesongen. Laget kjemper i bunnstriden, og må nå klare seg uten sin vante midtbanespiller.

