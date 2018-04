Stabæk-treneren nekter å høre snakk om alder: - Det er ingen unnskyldning

Ungguttene må bli konkurransedyktige, er budskapet fra Toni Ordinas.

Med en snittalder på 22,6 år fra start, endte det med 0-3-tap mot Brann og nok en kamp uten seier for Stabæk.

- Vi er et ungt lag, og har mye å lære. Det er fortsatt tidlig i sesongen. Vi må begynne å ta trepoengere, sier Demidov til Nettavisen.

- Alder ingen unnskyldning

En knapp uke før seriestart signerte midtstopperveteranen Demidov (31) for Eliteseriens yngste lag, med en snittalder på 21 år uten ham. Fem kamper ut i sesongen står blåtrøyene med tre uavgjort, to tap – og ligger på bunnen av tabellen.

ELDSTEMANN: Med sine 31 år er Vadim Demidov den eldste i Stabæk-laget.

- Alder er ingen unnskyldning. Vi må bli konkurransedyktige som «gutter», sier Stabæk-trener Toni Ordinas til Nettavisen.

Av spillerne som startet søndagens kamp var det hele fire spillere som hadde gått gradene i Stabæk-akademiet. Spillere som Hugo Vetlesen og Ola Brynhildsen (begge 18) er begge spådd en lovende fremtid.

- Må dere handle i sommer, om dette ikke bedrer seg snarlig?

- I fotball er en nødt til å analysere ting. Det er øyeblikk hvor en er nødt til å ta avgjørelser, men det er viktig å holde seg kald, sier Ordinas.

- På tide vi «stepper opp»

Demidov er klokkerklar på at ting må bedres om laget skal unngå nedrykk.

- Uten meg er vel snittalderen 17. Vi er et ungt lag, men det er ennå tidlig i sesongen – det er mye å gjøre. Vi må begynne å ta poeng snart. Vi kan ikke gjemme oss bak alder. Mange av unggutta spilte her i fjor også, så de har en sesong bak seg. Det er på tide vi «stepper opp», sier Demidov.

Da Stabæk lå under 0-2 til mot Brann lørdag, var det en rasende Demidov som gikk inn til pause.

- Vi er som noen jævla smågutter. Det funker ikke. Det er ikke juniorfotball lenger. Og vi har mulighetene våre, men vi er ikke på tå hev, var den klare meldingen fra Stabæks 31-åring til Eurosport ved pause.

Ansvar

I hele troppen er det nemlig bare tre spillere over 24 år: Tonny Brochmann (28), Steinar Strømsnes (31) og han selv (31).

Overfor Nettavisen utdyper den tidligere Brann- og Real Sociedad-spilleren at han føler på et ekstra ansvar.

- Selvsagt kjenner jeg på et ekstra ansvar, men jeg kom lovlig sent så jeg har ikke vært med på så mye ennå. Jeg har et ansvar for å få dem til å prestere, men det har de selv også. Vi kan ikke gjemme oss bak alder.

Stabæk har en hengekamp mot Start onsdag, og kan med seier der gjøre et lite hopp på tabellen.

