Stabæks supertrio skal skyte laget bort fra nedrykksstriden

Trioen Ohi Omoijuanfo, Franck Boli og Moussa Njie er involvert i alt Stabæk foretar seg fremover på banen.

NADDERUD: Mot Molde spilte Franck Boli, Ohi Omoijuanfo og Moussa Njie sammen for andre gang denne sesongen. Fasiten er fire poeng etter kampene mot Rosenborg og Molde.

Nå snakkes det ikke lenger om nedrykk på Nadderud, men hvor langt opp på tabellen laget kan avansere.

- Vi har jobbet beinhardt på trening, og Henning Berg har justert forsvaret slik at vi har fått mer struktur bak. Vi slipper ikke inn de enkle baklengsmålene, samtidig som vi har et større register å spille på i angrep, sier Franck Boli til Nettavisen.

Mot gulljagende Molde ble 24-åringen fra Elfenbenskysten tomålsscorer fra sin posisjon som spiss. Sammen med Ohi Omoijuanfo og Moussa Njie har han drevet de vanligvis så vanntette forsvarene hos Rosenborg og Molde til vanvidd.

Trussel mot alle

Trener Henning Berg mener at Stabæk har en dimensjon fremover på banen som mange av kollegene i Eliteserien mangler.

- Etter at Moussa Njie kom tilbake fra skade og Franck Boli ble flyttet inn i favorittposisjonen som midtspiss, har vi flere spillere som motstanderne må forholde seg til, sier Berg til Nettavisen.

Slik beskriver han de tre oppspillpunkene i et Stabæk-mannskap som ikke er til å kjenne igjen fra vårsesongen:

- Moussa er god en mot en og har kvaliteter til å gå forbi motspiller. Dessuten har han stor fart og kan brukes som bakromspiller. Franck har god teknikk, er flink til å time løpene, er hurtig og kan holde på ballen, og oppleves som en trussel mot hvert forsvar. Ohi er sterk og flink til å sette opp lagkameratene i gode posisjoner. Han er god i både mellomrommet og bakrommet og flink til å avslutte. Etter hvert skal vi få mer ut av ham inne i boksen også, sier Berg.

Sammen om målene

I forrige serierunde mot Molde var trioen Njie, Omoijuanfo og Boli involvert i alle de tre Stabæk-scoringene.

Moussa Njie var nest sist på ballen da han flikket den videre til Vadim Demidov, som ordnet 1-0. Franck Boli lagde 2-0 da han fikk ballen i bakrommet og løp fra Moldes Ruben Gabrielsen og satte den forbi Andreas Linde i gjestenes mål.

Ved Stabæks siste mål var både Njie, Omoijuanfo og Boli involvert. Først vant Ohi ballen inne på Moldes banehalvdel. Deretter slo han ut til Njie som kom på et kraftfullt løp. Sistnevnte dro av forsvarsspilleren og slo knallhardt inn i feltet. Her kom Boli på løp og kunne ekspedere det ferdigscorete innlegget i tellende resultat.

- Det var et fint angrep og viser hva de tre gutta kan, sier Henning Berg, som ikke vil ta frem superlativene etter to gode fotballkamper.

- Prestasjoner må gjenskapes, og helgens bortekamp mot Haugesund vil vise hva vi er laget av, sier Stabæk-treneren.

Trives sammen

Franck Boli, Ohi Omoijuanfo og Moussa Njie legger ikke skjul på at de trives som lagkamerater.

- Moussa og jeg spilte sammen på løkka da vi var små. Jeg vet akkurat hvor han vil ha ballen, og er trygg på at han er på rett plass når pasningen kommer. Jeg er sterkest i kroppen av oss tre, og min jobb er å holde på ballen til Moussa og Franck er i posisjon. Begge er hurtige og flinke i bakrom, og er enkle å spille sammen med, sier Ohi.

Påstanden underbygges av 22 år gamle Njie, som søndag spilte sesongens andre kamp fra start.

- Jeg hadde en løs beinsplint i ankelen, og den ble fjernet ved operasjon i februar. Det har vært frustrerende å stå så lenge på sidelinjen, men mot Rosenborg var jeg tilbake. Mot Molde holdt jeg i 65 minutter før jeg fikk kjenning med krampe i låret. Det fotballmessige sitter, men jeg må komme i kampform. Jeg har hurtig på de første meterne, men skal bli enda bedre i toppfart, sier Moussa Njie til Nettavisen.

Han roser Henning Berg for å ha gitt spillerne frihet til å gjøre det de er best på innenfor visse gitte rammer, men med mulighet til å improvisere.

- Sammen med Ohi og Franck har vi tre utviklet en forståelse om hvordan vi skal spille for å gjøre det vanskeligst mulig for motstanderne. Vi er ikke låst i fastsatte rammer. At strukturen i laget er strammet opp, betyr ikke at alt skal skje på samme måte hver gang.

Franck Boli synes fotball er morsommere nå enn i vårsesongen.

- Av legning er jeg en spiss som trives rett foran motstanderens mål. Jeg er ikke like god på kanten, og det har Henning Berg sett. Som rettvendt spiss får jeg brukt farten og muligheten til å gå i bakrom. Da kommer også scoringene, sier ivorianeren.

Viktig med trygghet

Ohi Omoijuanfo mener at Stabæk kan avansere på tabellen utover høsten dersom troppen holder seg skadefri.

- Vi har beina rett over kvalifiseringsplassen og skal ikke være kjepphøye. Men de som har fulgt med oss over tid, vil se at det har skjedd store forbedringer. Vi har tatt fire poeng på de tre siste kampene, mot topplag som Sarpsborg 08, Rosenborg og Molde. Ikke dermed sagt at vi slår alle lagene som ligger under disse på tabellen, for i Eliteserien finnes det ikke lette kamper. Men opprettholder vi kvaliteten på spillet vårt, er jeg sikker på at vi tar mange poeng. Den defensive tryggheten er god å ha. Da Molde trykket på som verst og skapte sjanse etter sjanse, red vi stormen av. Tidligere i sesongen hadde vi garantert sluppet inn mål i disse periodene, sier Ohi Omijuanfo.

Mest sett siste uken