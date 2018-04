Start-Dempsey: - Vi kan tape med ti mål mot RBK

Hardtsatsende Start står med tre strake tap i Eliteserien. Nå er Start-trener Mark Dempsey alt annet enn offensiv før turen til Lerkendal.

SØR ARENA (Nettavisen): Rosenborg på Lerkendal.

Det er det som venter Start på søndag, og Dempsey er ikke akkurat eplekjekk før møtet med den regjerende seriemesteren.

- Det kommer til å bli vanskelig, og vi kan plutselig tape med ti. Molde tapte med fire og de kunne blitt slått med ti, men vi skal reise opp dit å «give it a go», forteller Dempsey.

Han snakker med Nettavisen og en rekke andre medier etter å ha fått juling 1-6 på hjemmebane mot Vålerenga.

Kampen ble pinlig på alle mulige måter for sørlendingene, og de gule og svarte har ikke imponert fotballekspert Bengt Eriksen.

- Det jeg så av Start mot Vålerenga imponerte meg ikke. Det er langt i fra en slagkraftig enhet. De har er mange fikse spillere ute på banen, men sammen så de ut som en våt kinaputt og ikke dynamitt, og der ligger utfordringen, forteller Eriksen til Nettavisen.

Han kommenterte den spesielle 1-6-kampen for Eurosport, et oppgjør som skapte en alvorlig ripe i lakken for Starts Mark Dempsey.

Dårlige relasjoner

Etter at Start fikk nye eiere i fjor har den nyopprykkede klubben brukt store summer på spillerlogistikk.

Til sammen har de hentet inn til sammen femten spillere, tolv av dem i vinter, og med det har klubben skiftet ut store deler av spillerstallen. Det imponerer ikke den tidligere Vålerenga-spilleren som har sett Start flere ganger tidligere i sesongen.

- Det at en klubb bruker mye penger har vi sett at har blitt prøvd mange ganger før i utlandet. Man kjøper såkalt potensial, eller stjerner, og så ser man at det som en enhet rett og slett ikke fungerer sammen. Det savnet jeg da jeg så Start mot Vålerenga, forklarer 53-åringen.

HVA SKJEDDE? Starts Tobias Christensen virker resignert etter nok en VIF-scoring.

Start har en ambisiøs spillestil, noe som fungerte godt mot Tromsø i serieåpninga, men i de siste kampene har det gått tråere for Mark Dempseys mannskap.

- De spiller på seg mye trøbbel, og det er dårlige relasjoner fremover på banen. Ett eksempel er kampen mot Vålerenga der Kristjan Floki Finnbogason bare får to innlegg inn i boks der han er god. Ett i første omgang, og ett i andre omgang. Ellers står han 40 meter fra mål feilvendt mot to midtstoppere rundt seg, og det fungerer ikke for en spiss, fortsetter Eriksen.

- Veldig mye nytt kan gå veldig galt

Før årets sesong var det mange som snakket opp Start, som kanskje kunne være ett lag som kunne overraske, men Eriksen var ikke en av dem.

- Nei, jeg har ikke snakket de opp i det hele tatt. Det vel gjerne litt historieløst å tenke slik. Bare fordi de har satset mye, har nytt styre, investorer, spillere og trenere, så må det bli bedre? Det fungerer ikke nødvendigvis slik. Jeg er ikke så veldig glad i at det blir så mye nytt på en gang, fordi jeg har sett at veldig mye nytt kan gå veldig galt. Nå behøver det ikke å gå slik med dette Start-laget i lengden, men mot Vålerenga var det syltynn suppe, avslutter Eriksen.

Mark Dempsey var en skuffet mann etter braktapet lørdag. Han nektet egne spillere å snakke med Nettavisen og andre medier.

- Dere (pressen journ.anm) forteller hele tiden at det er en ung spillergruppe, og jeg ville ikke at de unge skulle prate med pressen. Vi har en ung keeper som vilel fått en del spørsmål, Tobias Christensen ville fått en del spørsmål, det er min avgjørelse som trener, det er mulig at det er feil, men det var slik det ble denne gang, forklarer 54-åringen.

Fakta: Starts signeringer i 2018:

Isaac Lidberg (fra Åtvidabergs FF, utlånt til Jerv)

Michael Ogungbaro (fra Jerv, utlånt til Åsane)

Elliot Käck (fra Djurgården)

Espen Hammer Berger (fra Levanger)

Niklas Sandberg (fra Ull/Kisa)

Kasper Skaanes (fra Brann)

Afeez Aremu (fra Inter Allies FC)

Aron Sigurdarson (fra Tromsø)

Gudmundur Andri Tryggvason (fra KR Reykjavík)

Isaac Twum (fra Inter Allies FC)

Mathias Bringaker (fra Viking)

Kevin Kabran (fra Brommapojkarna)

