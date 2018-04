Slaktet Start, men Powell innrømmer: - Det har vært tøffere enn folk tror

Sandefjord-trener Magnus Powell tar selvkritikk for den skjeve starten han har hatt i ny klubb. Etter nedsablingen av Start ser han lys i enden av tunellen.

START - SANDEFJORD 1-4:

SØR ARENA (Nettavisen): Ekspertene var samstemte om at Start var store favoritter mot Sandefjord på hjemmebane. Spådommene ble gjort til skamme.

Sandefjord vant nemlig fullt fortjent 4-1 på Sør Arena mandag.

Dermed har nedrykkstippede Sandefjord fått en real opptur. Resultatene i vinter har heller ikke vært veldig positive for Sandefjord sin del, også i serieåpningen ble det stygt med 0-5 mot Molde.

Den nyansatte treneren Magnus Powell har gått fra 4-4-2 i Levanger til 3-4-3 i Sandefjord og det synes han har vært en utfordring.

- Det har vært veldig tøft, tøffere enn folk tror. Samtidig har det vært veldig inspirerende og artig. Det har vært mitt ansvar fullt og helt at det har gått dårlig i starten, så klart. Jeg har nok ikke vært tydelig nok til gruppa på prinsippene som jeg vil at vi skal spille etter i denne formasjonen, og det har vi jobbet knallhardt med den siste tiden, avslutter 43-åringen.

Start var klart best i første omgang, og tok ledelsen ved en god heading fra Kristjan Floki Finnbogason. Start-trener Mark Dempsey mener at utligningen til Håvard Storbæk ødela mye.

- Vi spilte veldig bra de første 30 minuttene, men vi får aldri det andre målet. De var inne i en dårlig periode før de utlignet. De hadde ikke gitt opp, men de visste ikke helt hva de skulle gjøre, sier Dempsey til Nettavisen etter kampen.

HERJET: Sandefjord gjorde en glimrende bortekamp mandag.

- Alle gikk virkelig i krigen

En av kampens store giganter var veteranen Storbæk. 31-åringen scoret det første målet før han var nest sist på de to neste scoringene, og Sandefjord-kapteinen gliste bredt under skjegget etter kampslutt.

- Dette var helt nydelig. Vi trengte virkelig den, og jeg synes vi leverer en veldig god kamp defensivt, sier Storbæk til Nettavisen.

Storbæk måtte selv få litt behandling etter kampslutt, og den ene Sandefjord-spilleren etter den andre kom småhaltende ut, det mener kapteinen er positivt.

- Vi trengte at alle var på jobb i dag, og i dag synes jeg at alle virkelig gikk i krigen, humrer Storbæk mens han ser seg rundt.

Start var klart best i første omgang og utover i den andre. Men så fikk Powell og Sandefjord gjort noen grep som vippa det i deres favør.

- I første omgang fikk vi litt energi av det første målet, og så fikk vi endret presshøyden litt utover i kampen, og så fikk vi trua på at vi skulle få det til, sier 31-åringen.

Etter kampen stod en skuffet Simon Larsen og måtte svare til pressen hvorfor Start kollapset fullstendig. Kapteinen forærte selv ballen til Pontus Engblom da han scoret sin andre for kvelden, da mener 29-åringen at han burde fått frispark.

- Jeg skulle spille tilbake til Opdal, men så sparker han (Pontus Engblom journ.anm.) meg på ankelen, slik at jeg ikke får slått pasningen, så jeg kunne gjerne fått ett frispark. Men det er nok et drittmål, sier Larsen til Nettavisen. Kapteinen klarte ikke å sette fingeren på hva som var årsaken til kollapsen. -Jeg må se alt på nytt. Akkurat nå er jeg egentlig bare veldig skuffa. Vi mister ballen i ugunstige situasjoner, og vi er overambisiøse. Det blir vanskelig når vi styrer kampen, og får kontringer på oss, sier kapteinen tydelig skuffet.

Engblom: - Håper det blir mitt år

Svenske Magnus Powell satt inn sin landsmann Pontus Engblom da Flamur Kastrati fikk en smell i ankelen. Det resulterte i to mål fra storscoreren, som selv var strålende fornøyd etter kampen.

- Jeg håper at dette blir mitt år i Eliteserien. Nå var det godt å komme i gang med seier og scoring, så skal vi fortsette med det, sier 26-åringen til Nettavisen.

Sandefjords trener Magnus Powell var ikke overrasket over at Engblom fikk hull på byllen mot Start.

- Pontus har sett veldig skarp ut på trening i det siste, så det var ikke noe å tenke på at han skulle få en mulighet i dag. Han har blitt varm i trøya nå, men han må fortsatt jobbe litt med det defensive presset, som Kastrati er en del bedre på, sier Powell til Nettavisen.

Til tross for at det var hans første seier i Eliteserien som trener tok ikke Sandefjord-trener Magnus Powell av etter sin første seier.

- For meg er det greit, jeg tar ikke av. Det smakte først og fremst godt for spillergruppa der inne. Det er de som er utpå der og jobber knallhardt, fortsetter svensken som ikke var fornøyd med den første omgangen. -Jeg gav beskjed om at vi ikke holdt nok på ballen, og at vi måtte tørre mer. Det handlet egentlig bare om å gi dem tro og selvtillit. Laget har hatt en tung periode og selvtillit har mye å si, fortsetter treneren.

FIKK JULING: Sandefjord vant 4-1 over Start og Lars Jørgen Salvesen i Eliteserien mandag.

Åpnet med høyt press

I åpningsminuttene viste Sandefjord at de var revansjesugne. Gjestene fra Vestfold begynte i ett voldsomt press, noe som endte med at Opdal var nære ved å forære ballen til en aggressiv Flamur Kastrati. Men det høye presset førte med seg høyt tempo, og det endte med at gjestene stort sett rotet vekk ballen med en gang de vant den tilbake. I stedet var det Start som skulle komme til kampens første sjanse. Etter 10 minutter spilte Isaac Twum opp på en feilvendt Kevin Kabran. Svensken vendte opp, og tredde gjennom landsmann Käck som fikk avsluttet i nærmeste hjørnet fra skrått hold, en avslutning som Holmen Johansen fikk slått ut til hjørnespark.

De neste minuttene ble en søvndyssene affære. Start beholdt ballen, og Sandefjord gjorde sitt for å ødelegge angrepene, men etter 21 minutter smalt det i Kristiansand. Eirik Wichne fikk ballen og ett hav av tid på høyrekanten. Mandalitten prikket innlegget på pannebrasken til Floki Finnbogasson som stanget ballen via stolperota og i mål. Ett innlegg og ett hodestøt av ypperste klasse. Like etterpå ble Kevin Kabran spilt gjennom. Holmen Johansen stod på ett par-tre meter, og svensken prøvde seg med en chipp. Sandefjords sisteskanse fikk vippet til hjørnespark, og igjen ble det farlig. Aron Sigurdarsson vartet opp med ett innøvd hjørnespark langs bakken. Målscorer Floki fikk avsluttet fra seks meter, men relativt upresset sendte islendingen ballen like utenfor stolpen til Holmen Johansen.

Kapteinen tok ansvar

Etter målet ble kampen mer jevnspilt. Begge lag prøvde å spille seg gjennom motstanderens forsvar, uten noe hell. Sandefjord og Joakim Olsen Solberg fikk etterhvert fremprovosert ett par innoverskrudde hjørnespark, og etter 34 minutt satt den til slutt for gjestene. Olsen Solberg løftet ballen inn fra hjørneflagget, og etter en stuss havnet ballen hos Enric Valles. Spanjolen bredsider ballen til kaptein Håvard Storbæk som på instinkt setter lærkula inn bak Håkon Opdal fra 5-6 meter.

Like før pause fikk Elliot Käck gå upressa langt inn på banehalvdelen til Sandefjord. Fra nesten 30 meter dunket den nysginerte venstrebacken til med ett prosjektil som smalt klokkeklart i stolpen til venstre for Holmen Johansen, sisteskansen kunne puste lettet ut, for den hadde han ikke hatt nubbesjanse på.

Start åpnet den andre omgangen best. Først fikk Sigurdarson frispark som Tobias Christensen satte på mål, men heldigvis for Sandefjord kom Holmen Johansen seg ned i sitt venstre hjørne og fikk slått ut til hjørnespark. Start fortsatte sin dominanse, og utenom en svak heading fra Mjelde på tvers av målet til Opdal hadde Sandefjord lite å komme med, i stedet prøvde Start seg på en suksessoppskrift. Kabran vendte opp ute til venstre, og slo presist inn med sin høyrefot. Inne i feltet ventet Floki Finnbogason, og islendingen fortsatte å vinne i lufta. Denne gang ble derimot headingen for løs, og Holmen Johansen kunne sitte å vente på ballen.

Super-innbytter

Og så kom scoringa. Mot spillets gang. Start stod to mot to defensivt når de selv var i angrep, og så kommer bruddet. Ballen blir spilt opp til Storbæk som satt fart mot Lowe og Larsen. 4716 tilskuere fikk se at Sandefjord-kapteinen spilte ballen perfekt gjennom til Pontus Engblom som nettopp hadde kommet innpå, og svensken parkerte Simon Larsen. Den tidligere Sandnes Ulf-spilleren avslutter fra skrått hold forbi Håkon Opdal og i mål. Ett skudd som Opdal kunne ha avverga.

Sandefjord fikk tydelig selvtillit av å gå opp i ledelsen. De blåkledde spilte flere runder rundt på Start sin banehalvdel før Storbæk serverte ballen til Eric Valles like utenfor 16-meteren. Spanjolen fikk god tid til å lade høyreslegga før han kontrollert prikket ballen inn i lengste hjørnet bak Opdal. En nydelig avslutning etter flott Sandefjord-spill.

Svenske tilstander

Etter 84 minutter rotet Start-kaptein Simon Larsen det til for seg selv. Kapteinen hadde ballen med Pontus Engblom i ryggen, og svensken klarte å krige til seg ballen. Inne foran mål ventet Sødlund, men svensken tar sjansen selv og legger ballen kontrollert inn bak Håkon Opdal i lengste hjørne. En scoring som tok ut all luft av Start-ballongen, som bare kom med noen halvhjerta forsøk før dommeren blåste av for full tid.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken