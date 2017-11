Start med helomvending - lanserer nytt logoforslag

Klubben tar grep etter reaksjoner mot løve-logo.

Nylig ble det kjent at Start gikk med planer om å bytte ut klubbens 112 år gamle logo. Den tradisjonsrike logoen skulle byttes ut med en løve.

Dette førte imidlertid til mange reaksjoner fra de som følger klubben tett og mange var skeptisk til å skrote en viktig del av klubbens historie.

Mandag informerer klubben via sin nettside at det nå er kommet et nytt forslag til logoendring og at dette skal opp i et ekstraordinært årsmøte tirsdag. Det nye logoforslaget er mer likt den opprinnelige klubblogoen.

- I etterkant av årsmøtet har vi fortsatt dialogen med mange Start-venner med ulik bakgrunn og ståsted. Det har vært inspirerende og nærmest rørende møter med mennesker som alle ønsker det beste for Start. Disse samtalene har resultert i at vi lanserer et forslag som vi tror vil favne og samle klubbens medlemmer – og andre som bryr seg om Start, sier styreleder i Start En Drøm AS, Christopher Langeland, mandag.

Dette betyr imidlertid ikke at Start går helt bort fra løve-logoen. Den skal brukes i markedsføringssammenheng, på supporterartikler og i arbeidet inn mot barn og unge i klubben, opplyser klubben i pressemeldingen.

- Det har vært et overveldende engasjement i klubben, i byen og på Sørlandet. Vi visste at forslaget ville bli diskutert, men er positivt overrasket over hvor mange som har engasjert seg og vist at de har et eierforhold til Start. Om noen trodde Start ikke lenger favnet bredt på Sørlandet, så er det til de grader motbevist, sier Langeland videre.

Det er Starts direktør Even Øgrey Brandsdal som skal presentere forslaget for medlemmene under årsmøtet tirsdag kveld.

OMSTRIDT LØVE: Denne logoen var Starts opprinnelige forslag.

- Vi er en offensiv, framoverlent og fremtidsrettet gjeng som ønsker alt det beste for klubben vår. Jeg gleder meg derfor til å presentere det nye, samlende forslaget, sier Øgrey Brandsdal i pressemeldingen.

Start vil komme med følgende forslag rundt de nye logoene:

1. «Starts nye logo er en modernisert vimpel – med klare linjer til den opprinnelige Start-logoen fra 1905. Denne benyttes blant annet på spillerdrakter», skriver klubben.

2. «IK Starts kommersielle varemerke er et løvehode med krone. Denne kan brukes i markedsføringssammenheng, på supporter-artikler, i arbeid inn mot barn og unge og så videre».

3. «IK Start originale vimpel fra 1905 skal benyttes ved hederstegn og andre høytidelige markeringer. Den kan også brukes i andre sammenhenger».

