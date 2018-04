Start raknet etter tidlig rødt kort: Slapp inn seks (!) mot VIF

Det ble en enklere dag på jobben enn ventet for Ronny Deila & co.

START - VÅLERENGA 1-6:

SØR ARENA (Nettavisen): Vålerenga vant hele 6-1 borte mot Start lørdag kveld. Simon Larsen ble utvist for vertene allerede etter fire minutter, og derifra og ut var det kun ett lag på banen.

Med publikumsrekord for året var det duket til fest på Sør Arena da Vålerenga gjestet Start lørdag ettermiddag.

Men de 5007 frammøtte hadde knapt nok fått satt seg da det smalt. Starts Damion Lowe slo en svak pasning til stopperkollega Simon Larsen. Vålerengas Bård Finne reagerte hurtig, og snappet ballen like foran beina på Start-kapteinen.

På klønete vis ble Finne felt av Larsen like utenfor 16-meteren, og Start-kapteinen fikk marsjordre av kampens dommer Karl Erik Steen. I det den tidligere Vålerenga-spilleren går i garderoben tar Fredheim Holm frisparket fra 18 meter, og han legger den elegant i lengste hjørne til stormende jubel fra den fulle bortetribunen.

Like før kampstart måtte Håkon Opdal slenge inn håndkleet, og Benjamin Boujar måtte inn mellom stengene, og 24-åringen fikk det tungt. Etter 23 minutter slo Fredheim Holm inn fra venstre, og Boujar bommet fullstendig på feltarbeidet. Ballen havnet hos Bård Finne som gikk for avslutning på volley, inne foran mål ventet Sam Johnson som enkelt kunne dobla ledelsen fra kloss hold.

Redusering og stolpetreff

Til tross for at Start måtte spille med ti mann fikk de etablert seg inne på Vålerengas banehalvdel. Kevin Kabran og Kasper Skaanes kombinerte like utenfor Vålerenga sitt felt, før Erik Wichne får ballen inne i 16-meteren. Wichne spilte på tvers til Tobias Christensen som fikk et hav av tid før han bredsida ballen inn bak Adam Larsen Kwarasey. Like etterpå var Vålerenga på farten igjen. Chidera Ejuke kom inn sentralt, og Start sitt forsvar såg ut som en sveitserost. Teknikeren tredde ballen nydelig gjennom til Samúel Kári Fridjónsson som kom alene med keeper. Islendingen valgte å tuppe ballen forbi Boujar, men avslutningen spratt i stolpen og ut igjen. Nærmere kunne ikke Vålerenga vært sin tredje for kvelden.

Brasilianske detaljer fra Island

Fem minutter ut i den andre omgangen kom Fridjónsson alene med tre Start-forsvarere. Islendingen leverte noen svært effektive kroppsfinter, og kom seg alene med Boujar. Avslutningen gikk rett på sisteskansen, men reservekeeperen klarte ikke å styre returen dit han ville. Ballen havnet da hos en umarkert Bård Finne, som etter to målgivende, bare kunne ekspedere ballen i nettet fra fem meter.Tre minutter senere raknet det for Start-forsvaret igjen. Fridjónsson ble spilt alene med Boujar på ny, og i duell med Boujar hælsparket islendingen ballen tilbake til Chidera Ejuke, som takket og bukket ved å kontant sette ballen via stolpen og i mål. Og det kunne fort blitt mer. Amin Nouri kastet inn fra høyre, og Vålerenga vant duellen inne i feltet. Ballen havnet til slutt hos Sam Johnson som satte inn sin andre for dagen, men i jubelscenen kom flagget, og scoringen ble annulert for offside.

Ble fullstendig ydmyket

Og så ble ydmykelsen komplett på Sør Arena. Ejuke fikk ballen ute til venstre, og nigerianeren flikket ballen på lekent fram til Fridjónsson. 22-åringen fikk god tid til å kjæle med lærkula før han kom fram til skuddhold. Der dunket islendingen ballen i nærmeste hjørnet, og Boujar var ikke i nærheten av å rekke ned på avslutningen. Like før klokka passerte 70 minutter kom dagens sjette fra gjestene. Finne har slått flere gode hjørnespark, og denne gangen ble det valuta. Ballen traff hodet til Jonatan Tollås Nation på fem meter og sunnmøringen har få problemer med å stange inn sin andre scoring for sesongen.

Gult for filming

Med ett kvarter igjen på tavla drar Chidera Ejuke seg forbi to Start-spillere før han skal passere Isaac Twum inne i 16-meteren. I det Ejuke passerer landsmannen velger han å hive seg, uten at Twum er i nærheten, og dommer Steen drar fullt fortjent opp det gule kortet for filming til en av kampens store profiler.

Kampen ebbet dermed ut på 1-6 til gjestene.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken Power deler ut 40.000 sykler – her er ekspertens knallharde dom