Starts midtstopperkjempe ankom Norge kun tre dager før kamp: - Skyldte gutta dette

Kom tilbake bare to dager før Starts kamp mpot Ranheim.

SØR ARENA (Nettavisen): Start-spillerne har trent i nesten tre uker etter ferien, men de har manglet en mann på treningsfeltet. Hjemme i New York har midtstopper Damion Lowe trent med New York Red Bulls, mens han har ventet på kona som gikk høygravid.

Forrige søndag fikk paret sitt første barn, og to dager før kampen mot Ranheim var Lowe tilbake i Kristiansand. Oppgjøret på Sør Arena endte 0-0.

- Det ble en gutt. Damion Lowe junior heter han, sier den nybakte pappaen mens han knytter hånda i en liten jubel.

Den jamaicanske landslagsspilleren ankom Start fra amerikanske Tampa Bay Rowdies i 2017.

Det er ikke bare manglende trening med laget som kan være en utfordring når man kommer fra USA.

Jetlag? Ikke et problem!



Tidsforskjellen fører ofte til jet-lag og det har gjort at midtstopperen har sovet lite inn mot Ranheim-kampen, som endte målløst.

- Hva er jetlag, jeg er litt maskin slik sett, sier Lowe.

- I natt sovnet jeg rundt klokken fire, men det er ikke lov å komme med unnskyldninger når det er kampdag. Da skal man utpå banen å gjøre sitt beste, og det gjorde jeg i dag, forteller den jamaicanske landslagsspilleren.



Hverken manglende søvn eller savnet til familien virket å prege 25-åringen som etter kampen ble kåret til banens beste av hjemmelagets publikummere.

Selv følte jamaicaneren at han måtte tilbakebetale lagkameratene for å ikke ha vært tilstede denne sommeren.

- Jeg tenker at man må gå for å bli banens beste i alle kamper. Spesielt når man ser den posisjonen som klubben er i. I tillegg så skyldte jeg resten av guttene dette, da jeg ikke har fått være med på treningene de siste ukene, fortsetter Lowe.

KLAR BESKJED: Kjetil Rekdal fikk svaret han håpet på fra Damion Lowe.

Det er et utsagn trener Kjetil Rekdal er veldig enig i.

- Jeg fortalte Damion at han skyldte lagkameratene en god prestasjon mot Ranheim. Han har fått fri helt frem til fødselen var over, og da mente jeg at han burde tenke på lagkameratene som har trent som bare pokker de siste ukene, sier Rekdal til Nettavisen.

- Det svarte han bra på, for han leverte en god prestasjon.

Rett til sengs



Lowe forteller at situasjonen med familien så langt borte ikke er ideell, og han savner de hver eneste dag.

- Hvis jeg ikke hadde reist tilbake kunne jeg ikke forsørget familien. Kona mi forstår at realiteten er at jeg må hit for å jobbe. Jeg savner de hele tiden, helt klart, men jeg prater med de hele tiden når jeg har tid. Vi har vært i lag lenge, så det går jo nokså greit, sier forsvarsspilleren.

Nå venter et par netter med mye søvn for Lowe, som ikke klarte å svare helt på hvor gammel den nyfødte babyen var.

- Han ble født den femte august, så det er hva? 12 dager siden? Nei, jeg klarer ikke helt å tenke riktig nå, jeg er så trøtt. Nå er det rett hjem å sove en natt, eller et par dager, avslutter 25-åringen.

Start sin situasjon er fortsatt ikke ideell, til tross for at det ble ett poeng mot overraskelseslaget Ranheim. Laget står fortsatt med begge føttene i nedrykkssumpa.

Med 15 poeng på 18 kamper ligger Kjetil Rekdals menn på delt 15. plass av totalt 16 lag i Eliteserien.

