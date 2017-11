Stengel klar for Strømsgodset

Herman Stengel (22) forlater Vålerenga til fordel for rival Strømsgodset.

Det bekrefter både Vålerenga og Strømsgodset på egne hjemmesider mandag.

Overgangen trer i kraft 1. januar 2018.

- Det er fantastisk at vi får inn Herman i gruppa vår fra 1. januar. Vi får inn en type som er glad i å trene mye, og som passer både kulturen og profilen vår. Hermann har et sterkt ønske om å bli bedre og han har et stort potensial som vi skal være med å utvikle videre, sier Godset-trener Tor Ole Skullerud.

Takket nei til ny VIF-avtale



Vålerenga opplyser om at de har tilbudt den 22 år gamle midtbanespilleren en ny kontrakt, men Stengel valgte i stedet å signere for Strømsgodset.

- Vi har vært i samtaler med Herman siden i sommer og hatt han som en del av våre fremtidsplaner. Han har etterspurt mer spilletid, noe han har fått i høst, men det var ikke tilstrekkelig for at han ønsket å bli værende hos Oslos stolthet. Vi ønsker Herman lykke til videre i karrieren, sier daglig leder i VIF, Erik Espeseth.

Stengel forlater dermed Vålerenga gratis ettersom kontrakten hans går ut etter sesongen.

22-åringen ble hentet fra Stabæk i 2014 og har spilt 106 kamper for Vålerenga.

Fornøyd Flo

Sportssjef i Strømsgodset, Jostein Flo, gleder seg over overgangen.

- Vi ønsker at de beste spillerne i distriktet skal spille for Godset, og vi er svært glade for å få på plass en avtale med Herman. I en alder av 22 år har han allerede opparbeidet seg mye erfaring, samtidig som han fremdeles har et stort potensial. Vi har stor tro på at Herman skal få ut dette potensialet her hos oss, sier Flo.

