Sterling og Rashford senket Spania

Raheem Sterling stoppet måltørken på landslaget.

SPANIA - ENGLAND 2-3:

Før møtet med Spania mandag hadde det gått 1102 dager siden Raheem Sterling sist scoret for det engelske landslaget. Så løsnet det skikkelig.

Borte mot spanjolene scoret den tidvis utskjelte Manchester City-stjernen to ganger i løpet av første omgang, og stoppet måltørken.

Sist han scoret for landslaget var tilbake i oktober 2015.

Marcus Rashford scoret også for engelskmennene i løpet av de første 45 minuttene og sørget for et svært overraskende pauseresultat i Sevilla.

Ifølge Opta er dette første gangen Spania slipper inn tre mål i en obligatorisk landskamp på hjemmebane noen gang.

Dermed hjalp det lite at innbytter Paco Alcacer reduserte for vertene i andre omgang og at Spania trolig ble snytt for straffe like etter. På overtid reduserte Segio Ramos til 2-3, men like etter blåste dommeren av.

Det var England som fikk med seg alle tre poengene i denne Nations League-kampen og står dermed med fire poeng etter tre kamper.

Spania står med seks poeng, mens Kroatia har ett poeng.

To av Sterling



Spania åpnet sterkest og skapte store sjanser i åpningen. Vertene var blant annet svært nær ved å ta ledelsen da Marcos Alonso kom på ballen ved bakre stolpe etter en corner, men Jordan Pickford var heldig og ble truffet av ballen mens han lå nede og den gikk via keeperen og over.

Etter hvert kom England mer med i kampen og 16 minutter var spilt da Raheem Sterling scoret sitt første landslagsmål på lang, lang tid.

Marcus Rashford spilte herlig igjennom til Manchester City-profilen og Sterling satte inn sitt første landslagsmål på rundt tre år ved å plassere kula kaldt og rolig forbi David Dea Gea og inn i nettmaskene.

Kvarteret senere la engelskmennene på til 2-0. Denne gang var Harry Kane regissør og han spilte fram til Rashford. Manchester United-spissen fikk kontroll inne i feltet og satte ballen forbi klubbkompis De Gea.

Rundt åtte minutter senere viste Kane sine kvaliteter som tilrettelegger igjen. Denne gangen fant han Sterling, som satte sitt andre for kvelden.

Ropte på straffe



Dermed gikk England til pause med en meget sterk 3-0-ledelse.

Etter hvilen satte Spania inn formspissen Paco Alcacer og han brukte ikke lang tid på å gjøre seg bemerket. 59 minutter var spilt da Borussia Dortmund-spilleren headet inn reduseringen for hjemmelaget.

Like etter ropte spanjolene på straffe. Keeper Jordan Pickford rotet det voldsomt til med ballen i beina og Rodrigo snappet den opp. Spania-spissen kom seg forbi Pickford, og fikk kontroll, men burvokteren hang seg på og fikk satt inn en takling i siste liten, og avverget til corner.

Spania-trener Luis Enrique og hans disipler var rasende fordi dommeren ikke dømte straffe, og virket ikke tilfreds med corner som trøstepremie.

TV-reprisen viste at spanjolene nok hadde et poeng med sine protester.

Til tross for solide sju minutter med overtid i andre omgang, og en meget sen Segio Ramos-scoring, var det England som stakk av med alle poengene til slutt.

