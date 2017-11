Stindl reddet Tyskland fra tap mot Frankrike

Tyskland kan takke innbytter Lars Stindl for at årets sesong endte uten tap. Det så lenge stygt ut mot Frankrike, men Stindl ordnet 2-2 på overtid.

Det var Frankrike anført av Alexandre Lacazette som styrte det meste i landskampen i Köln. Arsenal-spissen sende franskmennene i ledelsen 12 minutter før pause.

Timo Werner utlignet for Tyskland ti minutter etter sidebytte, før Lacazette igjen var framme etter 71 minutter. Det så lenge ut til at Joachim Löw skulle ryke på sitt første nederlag siden tapet for nettopp Frankrike i EM i 2016.

To minutter ut i ekstratiden dukket Lars Stindl opp og styrte inn utligningen. Dermed har Tyskland ikke tapt på 21 kamper.

