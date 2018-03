Stoke-spillerne raste mot Sterling da Silva sendte City nærmere ligagullet

David Silva scoret to mål og senket Stoke omtrent på egenhånd. Det var imidlertid Raheem Sterling som stjal mye av oppmerksomheten med en uvanlig manøver.

STOKE - MAN. CITY 0-2:

Mandagens 2-0-seier borte mot Stoke sørger for at City har 16 poeng ned til Manchester United på andreplass.

De har i praksis vunnet ligagullet allerede.

- City er for øyeblikket på et helt annet nivå enn de andre lagene, påpekte TV 2-kommentator Kasper Wikestad mot slutten av kampen.

Rasende på Sterling

Men alt var ikke fryd og gammen mandag kveld, for 12 minutter før slutt ble det temperatur på Britannia.

Stoke-forsvarerne skulle droppe ballen etter at et par spillere hadde ligget nede med skade, og da de trodde de hadde all verdens tid bestemte Raheem Sterling seg for å gripe sjansen. Han snappet ballen rett etter droppen og satte fart mot mål.

I siste liten, rett før Sterling skulle skyte mot mål etter å ha løpt alene mot keeper i 20 meter, fikk Stoke klartert da tidligere Glimt-spiller Badou satte inn en takling.

Stoke-spillerne raste etter situasjonen og beskyldte Sterling for å være ufin.

- De er rasende, dette er ikke ofte man ser. Nå er det i ferd med å eksplodere ordentlig her. Det er ikke det mest sportslige jeg har sett, kommenterte Wikestad. Men mål ble det altså ikke.

Da Sterling ble byttet ut seks minutter før slutt, svarte Britannia-publikummet med å bue ham ut.

Gull-Silva

Mandagens store spiller var David Silva. Han scoret to ganger og skal ha mye av æren for at blåtrøyene fikk en unormalt enkel dag på jobben på en tøff bortebane.

Nå har Silva vunnet sin 22. Premier League-kamp på rad, en statistikk som sier mye om hvor viktig han er for det gulljagende Manchester-laget.

- Det er helt villt, sa Wikestad da han omtalte statistikken.

KONGEN: David Silva gjorde som han ville en kald, mørk mandagskveld i Stoke.

Kampens første scoring kom allerede etter ti minutter, og det var duket for en leksjon i angrepsfotball fra Citys superstjerner.

- Herjemål

Et glimrende angrep endte opp ute hos Raheem Sterling på høyresiden, og den engelske landslagsspilleren fant David Silva foran mål med et flott innlegg. Fra kort hold gjorde spanjolen ingen feil og sendte gjestene i ledelsen.

- For et herjemål av City. Propagandafotball, utbrøt fotballekspert Morten Langli på Twitter etter scoringen.

2-0 kom fem minutter ut i andre omgang. David Silva spilte vegg med Gabriel Jesus og satte inn sin andre for kvelden.

Flere mål ble det ikke mandag, og City tok en oppskriftsmessig seier.

Manchester Citys neste kamp i Premier League spilles ikke før 31. mars, siden kampen mot Brighton i neste runde er utsatt. Da er Everton motstander på Goodison Park. Stokes neste ligakamp går av stabelen allerede førstkommende lørdag, også der er Everton motstander.

