Stoppertrøbbel bekymrer Klopp

Småskader gjør at det er tynt i bakre rekker hos Liverpool.

Virgil van Dijk er Liverpools eneste kampklare midtstopper under en uke før Premier League-åpningen.

Liverpool har fire stoppere i A-lagstroppen, men Joel Matip og Ragnar Klavan sliter med småskader om dagen. I tillegg kom Dejan Lovren først mandag tilbake fra forlenget ferie etter Kroatias bronsesuksess i VM.

Det betyr at van Dijk er klubbens eneste rendyrkede stopper med få dager igjen til seriestarten mot West Ham. Den spilles på Anfield søndag.

- Kanskje gjør vi litt magi i formasjonen vår til tirsdagens kamp mot Torino, for den kommer nok for tidlig for Matip og Klavan. Lovren har ikke trent med oss, så han kommer ikke til å spille tirsdag. Det blir også veldig vanskelig å få ham klar til søndag, sier Klopp.

Det er stor optimisme rundt Liverpool om dagen. Merseyside-laget har brukt store penger i sommer og er blant overgangsvinduets største vinnere. Fansen håper Liverpool kan utfordre regjerende Premier League-mester Manchester City og kjempe om sitt første ligagull siden 1990.

– Ligaen blir en hard nøtt. Vi skal være klare hver uke, ikke bare i enkeltkamper. Akkurat det blir vår utfordring, mener Klopp.

Sist sesong ble Liverpool nummer fire i Premier League.

(©NTB)

Mest sett siste uken