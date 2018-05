Storklubbene vrimler rundt norske talenter i EM: - Flere kan komme seg ut

På tribunen i U17-EM finner man en haug av agenter og speidere. Nå tror agentprofilen Stig Lillejord flere norske spillere kan få oppfylt proffdrømmen i utlandet.

WALSALL/BURTON (Nettavisen): - Jeg tipper at det, i løpet av mesterskapet, vil bli muligheter for fire-fem av de norske spillerne til å komme seg ut. Det forundrer meg ikke, sier Lillejord til Nettavisen.

Da Norge møtte Portugal i Walsall fredag, var det lett å se at mange klubber prioriterer å følge europas største talenter tett i EM. Nettavisen kjente igjen representanter for både norske og utenlandske klubber på VIP-tribunen, som ikke var langt unna pressetribunen på Bescot Stadium.

- Jeg hører det er over 150 agenter som har meldt sin ankomst, sier G17-landslagssjef Gunnar Halle til Nettavisen etter kampen mot Portugal.

Vil finne neste Ronaldo

Når Norge møter Sverige i det som blir en regelrett EM-thriller mandag formiddag, vil det trolig vrimle av agenter og speidere som alle har samme mål under mesterskapet i England:

Oppdage den neste superstjernen.

U17-EM er ikke akkurat en amatørcup heller, og det betyr at interessen hos de store klubbene er enorm.

Superstjerner som Andrés Iniesta, Paul Pogba, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo og Mario Götze har alle tatt sine første internasjonale steg i et U17-EM.

Stig Lillejord, en av Norges mest erfarne fotballagenter, mener EM kan være en potensiell gullbillett for de norske talentene som drømmer om å få sjansen i en utenlandsk klubb.

- Det er nå klubbene får målt talentene opp mot de beste motspillerne. De store klubbene i Europa har nok allerede fulgt godt med på Norges landslag i tidligere kamper, men de følger nok EM med stort fokus, sier Lillejord.

I Norges EM-tropp spiller de fleste i norske klubber. Mathias Kjølø (PSV Eindhoven), Noah Holm (RB Leipzig) og Kornelius Norman Hansen (Southampton) er unntaket. Nylig bekreftet også Sander Christiansens far overfor BT at sønnen er klar for tyske Borussia Mönchengladbach.

- Hvilke av de andre spillerne på det norske laget tror du kan være interessante for store klubber i utlandet?

- Det er vanligvis de som er i startelleveren, det er de som får vist seg best frem. På generelt grunnlag er det stor interesse for spillere i EM. Veldig mange av de norske spillerne sitter heller ikke i profesjonelle kontrakter, noe som gjør at man kun må betale en utdanningskompensasjon for å hente dem. Det er derfor ikke tunge investeringer de utenlandske klubbene må ut med for å hente de beste unge talentene i Norge, påpeker Lillejord.

- Spinnville priser

Fotballspeider Stig Torbjørnsen, som nå hovedsakelig jobber for IFK Norrköping og Udinese, er sikker på at alle storklubbene i Europa er representert i U17-EM i år.

Det skyldes, ifølge Torbjørnsen, at de store klubbene er blitt opptatt av å hente spillere i tidlig alder.

- Prisene i dag er så spinnville, og klubbene prøver å være litt i forkant ved å hente mange og håpe én av dem slår til. Hvis de henter ti, og de lykkes med to, har de vunnet stort både økonomisk og sportslig sett. Derfor rasker toppklubbene med seg alt, sier den profilerte speideren til Nettavisen.

IMPONERT AV U17-LAGET: Talentspeider Stig Torbjørnsen.

Torbjørnsen har god oversikt over det norske laget som har reist til England, og han har latt seg imponere av 2001-kullet som skal spille mesterskapet med flagget på brystet.

- Det laget så jeg på La Manga i vinter, og da slo de faktisk Sverige 4-0. Nå mangler de Edvard Tagseth, som nok er den beste spilleren, men det laget der er ganske bra. Det er ikke noe «wow», men de imponerte voldsomt i kvaliken og tok seg til EM. Det skal bli spennende å se dem videre i EM, sier han.

- Er det noen av spillerne du har bitt deg merke i?

- Ja, Thomas Rekdal er en kommende bra spiller, Noah Holm er spennende, men fryktelig ujevn. Veldig god på sitt beste, men ditto dårlig på det svakeste. Personlig liker jeg Harald Martin Hauso, stopperen til Vålerenga. Han er nok litt liten til å bli stopper hvis du tenker noen år frem i tid, men jeg liker typen. Mathias Kjølø er også spennende, men han har samme rolle som Rekdal, så jeg tror ikke han får spille så mye, sier Torbjørnsen.

Stig Lillejord påpeker at det er mye som spiller inn når en utenlandsk toppklubb skal hente et talent.

- En tysk klubb vil eksempelvis først lete i det tyske markedet, og hvis de ikke finner det de trenger der, leter de andre steder. Og da kan det være enklere å hente de beste spillerne fra ligaer som Norge, Sverige og Danmark enn det er å hente dem fra Portugal og den type liga. For der er man ofte allerede i profesjonelle kontrakter, påpeker han.

Forbyr agentkontakt

Uansett gjør Norge og landslagsledelsen alt for å få spillerne til å holde fokus.

Det er for eksempel strengt forbudt for de norske talentene å pleie kontakt med agenter under EM.

- Det er en vanlig regel under samling og noe de er vant til og håndterer, sier Halle.

Nå fortsetter EM med de to siste gruppekampene mot Sverige mandag klokken 13.30.

Deretter venter Slovenia 10. mai. De to beste fra gruppespillet går til kvartfinalen.

