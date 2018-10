Straffebom da Brann tok viktig borteseier

Brann tok innpå Rosenborg i gullkampen, men det var dommer Trond Ivar Døvle som skulle få mest oppmerksomhet i den viktige kampen mellom topp og bunn.

STABÆK - BRANN 1-2:

NADDERUD (Nettavisen): Brann benyttet anledningen til å krype opp i ryggen på Rosenborg da de søndag kveld tok en uhyre viktig 1-2-seier over Stabæk.

Men det var neppe trøndernes uavgjort mot Lillestrøm som fikk mest oppmerksomhet på Nadderud.

Det skulle nemlig ikke ta lang tid før nivåforskjellen på lagene viste seg å være ganske annerledes enn hva man skulle tro før kamp. Stabæk pøste på med sjanser og spilte ut gjestene ved flere anledninger.

Det fikk tidligere Brann-helt Thorstein Helstad til å reagere på Twitter:

Det dette brann laget har levert første 30 min er skremmende svakt — Thorstein H. Helstad (@thorsteinh) October 21, 2018

Stabæk-trener Henning Berg var naturlig nok en skuffet mann etter kampen, da Bærumslaget mistet seieren etter at Daouda Bamba fullførte opphentingen i det 77. minutt.

- Det er surt. Brann er et bra lag, og vi spiller helt jevnt med dem. Vi er klart best i 1. omgang, har et par feite sjanser som vi ikke scorer på, forsvarer oss veldig bra og scorer et fint mål. Deretter kaster Brann «stressjakka» si og spiller med null risiko fordi de har ikke noe mer å tape. Da trykker de oss tilbake med innlegg og kast, men det er litt skuffende den måten vi slipper inn de to måla på.

Akkurat den gode starten til hjemmelaget, og ditto svakt fra gjestene fikk Brann-trener Lars Arne Nilsen til å gjøre en drastisk endring på pausepraten.

- Jeg samla gutta i en ring og så handlet det om å få kroppsspråket på plass, rett og slett det å stole på hverandre. Det har vi jobbet med den siste uken; vi må tørre å stole på hverandre og få fart på kula. Det så kanskje ut som det gikk litt på innstillingen til å starte med, noen hadde litt høye skuldre, men til slutt hadde vi en veldig god 2. omgang, sier Nilsen.

- Hadde vært alene med keeper

Det var derimot ikke det eneste som skapte fokus på Nadderud. Også dommer Trond Ivar Døvle fikk sin dose med pepper på sosiale medier etter flere diskutable avgjørelser.

Spesielt ble det reagert på at dommeren blåste av for pause idet Franck Boli fikk sjansen til å kontre alene mot Brann-keeper Markus Olsen Pettersen. Det fikk Berg til å løpe rett mot pipeblåseren og si sin mening.

- Vi hadde hatt Franck (Boli, journ.anm) alene med keeper, sier en oppgitt Berg til Nettavisen før han moderer seg litt.

- Jeg tror dommeren ikke så at det var en fordel i spillet, og så blåser han av til pause da han sikkert synes det var litt beleilig. Men jeg kan ikke si så mye mer enn det, det var en vurdering dommeren tok der og da, forteller den tidligere Manchester United- og Blackburn-spilleren.

Også Ohi Omoijuanfo reagerer på avgjørelsen til Døvle.

- Det er ikke lett å være dommer, men med tanke på at det var en straffe, og et par andre situasjoner, så bør man jo legge til litt tid. At han blåser av så kjapt synes jeg er litt spesielt. Han har ikke helt oversikt og bør la den gå. Men han er menneske han også, så han gjør feil. Det er bare trist for oss fordi jeg er ganske sikker på at Franck hadde satt den, sier han til Nettavisen.

- Litt situasjonen vi er i

Berg var i store deler av 1. omgang aktiv på sidelinjen, og var tydelig frustrert over flere hendelser. Minuttene før den omdiskuterte avblåsningen til pause smalt Stabæk-treneren permen sin kraftig ned i setet, det også etter en Døvle-avgjørelse.

Frustrasjon ble det også over antallet sjanser bæringene bommet på før hvilen. Det som kunne blitt et byks ut av nedrykkssumpen endte med stedet hvil for de blå og sorte.

- Det er selvfølgelig frustrerende. Det vi derimot må ta med fra denne kampen er at vi gjør mye bra på vårt beste, men vi må beholde våre beste perioder lenger i kampen.

- Er du overrasket over at dere er såpass overlegne i de første 45 minuttene?

- Jeg er ikke overrasket over at vi spiller sånn vi gjorde i 1. omgang, men jeg synes vi var gode til å forsvare oss og så har sikkert Brann spilt bedre 1. omganger enn de gjorde mot oss. Men det blir litt situasjonen de er i, og den situasjonen vi er i. Derfor er det litt frustrerende at vi ikke får med oss noe her, sier han.

En som gledet seg over at bergenserne fikk snudd om på den vonde starten var matchvinner Daouda Bamba. Etter å ha startet på benken innrømmer nemlig ivorianeren at det var vondt å se lagkameratene underprestere såpass før pause.

- Selvfølgelig var det kjedelig å sitte på benken da. Man vil alltid spille og være fra start, men det er også viktig å alltid støtte lagkameratene sine. Jeg er veldig glad på både mine egne og lagets vegne etter en seier som denne, forteller en lykkelig Bamba til Nettavisen.

- Hva tenker du om sjansene i gullkampen nå?

- De er gode, det er gøy å føle at vi kan vinne noe i år. Vi skal møte Rosenborg, med god selvtillit, og jeg tror vi kan vinne der, sier han.

Straffebom

Publikum hadde knapt rukket å sette seg på Nadderud, søndag kveld, før kampen virkelig skulle ta fyr.

Etter fem minutter var nemlig Brann-keeper Markus Olsen Pettersen ute på fisketur, men det eneste unggutten fikk som fangst var et Stabæk-bein i favnen. Dermed pekte dommer Trond Ivar Døvle på straffemerket.

Men fra ellevemeteren sviktet Franck Boli, for andre gang denne sesongen, og sendte ballen meteren over tverrliggeren.

Knappe seks minutter senere var nok en gang Olsen Pettersen ute på tur, denne gang på høyresiden av 16-meteren. Heldigvis for sisteskansen ble touchet til Moussa Njie hakket for hardt da vingen skulle ta seg forbi.

Det skulle gå ytterlige minutter før gjestenes første sjanse skulle presentere seg, men angrepet var til gjengjeld av det bedre slaget.

Rødtrøyene trillet flott opp på høyrekanten før Henrik Kjeldsrud Johansen fikk slått flatt inn foran mål. På bakre stolpe lurte Christian Eggen Rismark, men stopperen kom seg ikke ordentlig fram på ballen.

Stabæk-dominanse

Så skulle kampens desidert størstes sjanse komme, i etterdønningene av en mislykket Stabæk-corner.

Ballen ble løftet inn i feltet igjen og kaos oppstod umiddelbart. I sammensuriumet av spillere fikk Vadim Demidov til et rapt skudd, men Olsen Pettersen parerte til retur. Der dukket Tobias Børkeeiet opp og smelte til, men kula smalt i tverrliggeren og over mål.

Like før halvtimen var spilt skulle Olsen Pettersen nok en gang vise seg fra en noe tvilsom side da han klarerte rett i ryggen på Ohi Omoijuanfo.

Spissen vendte deretter opp og sendte en pasning inn foran mål mot Emil Bohinen, men midtbanespilleren sleivet det påfølgende skuddet til side for kassa.

Stabæk skulle fortsette sin dominans videre, men da John Hou Sæter testet Olsen Pettersen med et frem lobbet skudd var 19-åringen virkelig påskrudd.

I fullt strekk fikk sisteskansen dyttet unna lærkula like før den hadde seilt ned i det venstre hjørnet.

Så skulle hele hjemmetribunen strekke hendene i været av glede, men målet til Boli ble korrekt avviket for offside. Ivorianeren var akkurat litt for ivrig da Njie pirket ballen tversover målgården.

Fem minutter før pause fikk Kristoffer Barmen muligheten til å sende Brann i ledelsen, etter en tversoverpasning fra Thomas Grøgaard, men fra tolv meter endte ballen rett i armene til Marcus Sandberg.

Forbanna Berg

Så skulle et av omgangens virkelig store samtaleemner komme. Etter et mislykket Brann-frispark klarerte en Stabæk-spiller ballen i bakrom mot en jagende Boli.

Problemet var bare at Døvle blåste idet kula var i lufta. Dermed kunne en slukøret Boli erkjenne at en eventuell kontring alene mot Olsen Pettersen ikke ble noe av.

Det fikk Stabæk-trener Henning Berg til å løpe rett bort til pipeblåseren med synlig klare mishagsytringer om dømmingen.

Etter hvilen skulle Lars Arne Nilsen få seg en midt i fleisen, nærmest bokstavelig talt. Brann-treneren var nemlig på vei tilbake til benken og gikk bak målet til egen keeper da Stabæk rullet opp på flott vis.

TOPPSCORER: Franck Boli kunne juble for scoring til tross for å ha bommet på straffe tidlig i kampen.

Njie mottok en presis pasning fra Omoijuanfo i stor fart på venstresiden før han serverte presist inn til Boli foran mål. Der kunne Eliteseriens toppscorer enkelt sette ballen ned i det høyre hjørnet.

Men kun tre minutter senere smalt det plutselig i motsatt ende.

Etter et tidlig innlegg headet Kristoffer Barmen ballen tilbake der den kom fra. Der dukket Daniel Braaten opp med en heading i tverrliggeren, og på returen brukte Kjeldsrud Johansen låret for å styre kula over streken til 1-1.

Super-Sandberg

Hawaii-fotballen skulle imidlertidig fortsette for i neste angrep kom Boli seg alene med Olsen Pettersen.

Spissen chippet ballen elegant over den utrustende keeperen, men i siste liten fikk Vito Wormgoor klarert med et realt saksespark.

Deretter skulle Braaten prøve seg med et skudd fra kloss hold, men Sandberg var flott med på notene og holdt Stabæk inne i kampen.

En periode med litt mindre hektisk fotball fulgte så før Brann nok en gang skulle komme farlig frampå i hektisk rekkefølge.

Først reddet Daniel Granli et skud fra Fredrik Haugen i å gå i mål med hodet. Så skulle Sandberg hindre en blanding av et skudd og et innlegg fra Ruben Yttergård Jensen, og til slutt var svensken nok en gang på rett sted til rett tid da Eggen Rismark headet mot venstre hjørne på det påfølgende innlegget.

Bamba reddet Brann

Men etter at Nilsen hadde satt innpå Bamba skulle Brann finne veien til nettmaskene igjen.

Etter flott framspill på høyresiden i det 77. minutt fikk Bamba stå alene inne foran mål som følge av en tellefeil i Stabæk-forsvaret.

Der gjorde spissen ingen feil og sendte rødtrøyenes tilreiste til himmels.

Derfra og ut var det liten tvil om at bergenserne skulle ta med seg de tre poengene, og det som virket som en tung dag på jobben endte med tre uhyre viktige poeng i kampen om gull.

