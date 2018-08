Strømsgodset knuste Bodø/Glimt da Pedersen tok grep om toppscorertittelen

Marcus Pedersen leder kampen om toppscorer-tittelen i Eliteserien med fem mål, etter søndagens kamp mot Bodø/Glimt.

Strømsgodset - Bodø/Glimt: 4-0

Marcus Pedersen ble matchvinner for Strømsgodset da de vant 3-0 på hjemmebane mot Bodø/Glimt søndag. Tokmac Nguen og Lars Stætra økte drammensernes målkonto med fire minutters mellomrom i andre omgang.

Pedersen stod for rosinen i pølsa for Godset-fansen, da han scoret sitt andre mål et kvarter før full tid. Lars Vilsvik slo et ypperlig innlegg til Pedersen, som ventet i feltet. Toppspissen bredsidet ballen enkelt i mål fra åtte meters hold.

Pedersens prestasjoner ble lagt godt merke til i TV 2-studioet, av både Jesper Mathisen og Steffen Iversen.

- Han har scoret 12 mål denne sesongen, og det bør være klubber også utenfor Norges grenser som er interessert i en spiss som han, sier Mathisen.

Fotballekspertens uttalelser kom underveis i kampen, Pedersen scoret en gang til senere mot Glimt, noe som resulterer i at han har scoret 13 mål hittil i Eliteserien.

- Vi får se en skjerpet Pedersen

Steffen Iversen mener Pedersen ikke kommer til å få mange sjanser til å oppleve utenlandseventyret igjen og mener at det gjør Hamar-gutten bedre inn mot siste halvdel av sesongen.

- Ja, det blir nesten siste mulighet for ham nå, så jeg tror han er skikkelig skjerpet nå i høstsesongen, så han får muligheten til å komme seg ut. Jeg tror vi kommer til å se en meget skjerpet Marcus Pedersen nå framover, sier Iversen.

Pedersen har ble solgt fra Strømsgodset i 2010 til nederlandske Vitesse Arnheim. Der slet 28-åringen med å slå gjennom og det ble flere utlån over de neste årene. I 2014 returnerte han til Eliteserien, den gang i Brann. Der spilte han i en sesong før han ble hentet tilbake av Strømsgodset, klubben han har hatt størst suksess i.

Klønete felling førte til straffe

I første omgang måtte det en straffe til for at noen av lagene skulle tagne seg på scoringslista. Tokmac Nguen ble lagt i bakken inne i feltet av Patrik Berg på klønete vis.

Marcus Pedersen var ikke vond å be fra krittmerket og satt straffen hardt og kontant i hjørnet.

Da timen var passert skulle hjemmelaget doble ledelsen. Tokmac Nguen fikk verdens enkleste jobb med å trille ballen i et åpent mål, etter at Armahl Pellegrino fant lagkameraten inne boksen.

Det skulle ta kort tid før Godset økte ledelsen, på corner. Eirik Ulland Andersen fant Lars Sætra i feltet. Sætra steg til vers og headet ballen kontant i lengste hjørne.

