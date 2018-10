Strømsgodset tok tre livsviktige poeng da de slo Vålerenga

Godset med et solid byks vekk fra nedrykksstreken.

STRØMSGODSET - VÅLERENGA: 2-0

Strømsgodset tok imot Vålerenga på Marienlyst Stadion i Eliteseriens 27. runde lørdag. Hjemmelaget kjempet for livsviktige poeng, da Drammens-laget ikke er sikret en ny sesong i Norges øverste divisjon, enn så lenge.

De tok dog tre ekstremt viktige poeng mot Vålerenga og er et stort skritt nærmere Eliteseriespill neste sesong. Med seier over Vålerenga hopper Strømsgodset fra kvalikkplass (14.-plass) på tabellen og opp på en 11.-plass.

Etter en målløs første omgang var det Strømsgodset som sendte hjemmefansen til himmels, da Tokmac Nguen førte Godset i ledelsen.

- Dette her er vanskelig. Det «touchet» er silkemykt. Hvilket viktig mål det kan være for Strømsgodset, ropte Bengt Eriksen fra Eurosports kommentatorboks.

Etter kampen var Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen veldig fornøyd med det han hadde sett fra sitt lag.

- Vi har fem tøffe kamper igjen, men vi har bestemt oss for at vi skal vinne de seks siste. Nå har vi én av seks, og så må vi ha samme fokus som hadde før denne kampen inn mot resten av kampene, sa Ingebretsen til Eurosport etter kampen.

Deila i fyr og flamme



En som ikke var fornøyd etter kampen var VIF-trener Ronny Deila, som ikke holdt igjen i kritkk av hverken seg selv eller av det han hadde sett fra sitt eget lag i Drammen.

- Dette er mitt ansvar, jeg skylder ikke på andre. Det er et eller annet jeg gjør her også. Dette her er ikke bra nok, rett og slett. Jeg har vært med på mye, men å stå og se på dette ... vi er advart gjennom hele førsteomgangen, vi taper en hodeduell mot Tokmac Nguen .. det skal ikke gå an. Han er en god spiller, men ikke i lufta, tordnet det fra Deila til Eurosport.

- Kanskje det har blitt for mye for dem, kanskje de ikke takler å bli satt krav til. Når Vålerenga kommer, så er det Oslos Stolthet som kommer ut. Da er det samme hvem man møter, lag hever seg ti prosent fordi de har lyst til å slå oss, og det skjønner jeg. Og da taper man, slik som vi spiller i dag.

Deila kunne fortelle at spillerne og han hadde tatt et kraftig oppgjør i garderoben etter kampen.

- Det er for sent nå. Man må vise det i kampen, ta den første slåsskampen. Vi har prata med et litt annet språk enn til vanlig, og jeg skal ikke stikke hodet unna. Jeg er lederen for dette, og jeg må virkelig gå i meg selv. Om ikke jeg klarer å påvirke mer enn dette, så må jeg se meg jævlig godt i speilet. Dette skal være gøy, og det var det ikke i dag. Det var i hvert fall ikke gøy for meg, sa Deila.

- Jeg taper gjerne neste kamp mot Sarpsborg, for de er et godt fotballag. Men jeg taper ikke på denne måten her, det er problemet. Men vi skal ha gitt alt. Det gjorde vi ikke i dag. Godset var klart best.

Han mente også at spillerne ikke hadde ofret nok for de fremmøtte supporterne i Drammen.

- Det er en gjeng som møter opp hver kamp, vi skal se dem i øya. Og det er tøft i dag. Jeg driter i hvor vi er på tabellen, det handler om prestasjonen. Når de synger «blø for drakta», så skjønner jeg det jækla godt.

Hysjet på supporterne

Etter 70 minutter scoret Eirik Ulland Andersen et skikkelig kremmerhus på frispark for Godset på Marienlyst. Lysluggen banket ballen å korthjørnet fra cirka 20 meter.

- Den skal bare inn! Det har han bestemt seg for. Det er et alledels praktfull mål, uttrykt Eriksen.

Ulland Andersen feiret med å hysje mot hjemmesupporterne, noe som fikk Eurosport-kommentatoren, Kenneth Fredheim, til å reagere kraftig.

- Jeg aner ikke hva den hysinga er for. Jeg synes det er like dumt hver gang. Når man scorer et så viktig mål skal man juble hemningsløst. Sånn er det bare, sa Kenneth Fredheim frustrert, om Ulland Andersens feiring.

Slik forklarer han hysjingen

Etter kampen intervjuet Eurosport-reporter, Susanne Wergeland, Ulland Andersen for å få svar på hva hysjingen hans dreide seg om.

- Hvem hysjer du på? undret Wergeland.

Nå synes jeg vi skal legge diskusjonen rundt hvem som har Norges beste frisparkfot død, sa Ulland Andersen lurt. Han hadde også en god forklaring på hvorfor Godset presterte godt igjen, etter en laber sesong.

- Det virker som vi har lengtet etter å gå litt høyt, i dag har vi en annen kampplan. Vi er energiske og sprudler, smilte Ulland Andersen etter kampslutt.

Ropte på hands: - Spesielt at dommeren ikke ser det

Et kvarter ute i kampen kom Strømsgodset til en stor sjanse, anført av Amahl Pellegrino. Nordmannen mottok en flott langpasning fra lagkamerat, Eirik Ulland Andersen, før han skjørte innover i banen i retning mål. Pellegrino sendte avgårde et farlig skudd fra hjørnet av sekstenmeteren, men ballen gikk like til side for mål, til hjemmefansens frustrasjon.

En situasjon som ble diskutert heftig i pausen, var da Ulland Andersen slo et innlegg som traff Sam Adekugbe i hånda innenfor sekstenmeteren.

- Jeg mener det er soleklar hands, han stopper den med hånda der. Armen har ikke noe der å gjøre. Spesielt at dommeren ikke ser det, sa Godsets Mostafa «Mos» Abdellaoue, til Eurosport i pausen.

Eurosports kommentatorer, Kenneth Fredheim og Bengt Eriksen var begge enige med Mos, og mente hjemmelaget hadde fortjent et straffespark.

- Strømsgodset burde fått muligheten fra ellevemeteren i første omgang. Det er ingen som helst tvil om at dette skulle vært et straffespark, sa Fredheim fra kommentatorboksen.

- Det er litt rart at hverken Skjerven (dommeren) eller linjemannen ser det, fortsatte Eriksen.

Tokmac tok tak

I det 55. minutt glemte så det ut til at Strømsgodset-spillerne glemte hands-situasjonen fra første omgang, da hjemmelaget gikk i føringen. Tokmac Nguen mottok en flott langpasning fra Jakob Glesnes i bakrommet. Godset-spilleren tok ballen ned og fikk sendt ballen forbi VIF-keeper, Adam Larsen Kwarasey, på briljant vis.

- Dette her er vanskelig. Det «touchet» er silkemykt. Hvilket viktig mål det kan være for Strømsgodset, rope Bengt Eriksen fra kommentatorboksen.

Ulland Andersen økte til 2-0 for hjemmelaget med en nydelig frisparkperle. Hjemmelaget hadde full kontroll på kampen resten av omgangen.

Med Strømsgodset-seier faller Lillestrøm ned på kvallikkplass. LSK har en kamp mindre spilt en drammenserne og står oppført med 27 poeng i Eliteserien. De møter Ranheim på bortebane til en avgjørende kamp søndag kveld.

