Besiktas-treneren kollapset. Assistenten ble kvestet i ansiktet.

Besiktas' trener Senol Gunes ble truffet av objekter i hodet, og den andre semifinalen i den tyrkiske cupen borte mot Fenerbahçe måtte avbrytes.

Gunes endte opp med å sy fem sting. I tillegg endte assistenttrener Erdinc Gultekin opp med et blodig fjes etter en episode mellom begge lags trenere og spillere i spillertunnelen. Bilder av ansiktet hans viser kvestelser under begge øynene.

Det var i det 58. minutt av kampen at Gunes gikk i bakken. Han ble fraktet ut av banen, men ble deretter truffet av enda en gjenstand og han kollapset. Det endte med at han ble kjørt til sykehus for en sjekk etter at han ble sydd i hodet i garderoben.

Besiktas Pepe fikk rødt kort allerede etter 30 minutters spill.

Opprørspoliti hadde sine fulle hyrer med å holde orden i rekkene under det betente lokaloppgjøret.

En del Fenerbahçe-fans ble arrestert.

Den første semifinalen mellom lagene endte 2-2.

