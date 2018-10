Noe overraskende var det Julen Lopetegui som ledet mandagens Real Madrid-trening, etter søndagens ydmykende 1-5 i El Clásico.

Umiddelbart etter kampen på Camp Nou gikk ryktene for fullt om at han ville få sparken om kort tid. Kanskje var mandagens trening den siste fansen og mediene fikk mulighet til å se den 52 år gamle treneren dirigere spillere som Sergio Ramos, Luka Modric Marcelo og Gareth Bale ute på banen.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil et styremøte i Real Madrid mandag ta avgjørelsen om treneren må finne seg noe annet å gjøre etter bare fire måneder i klubben.

Lenge før søndagens El Clásico gikk ryktene om at den tidligere spanske landslagstreneren ganske enkelt var tvunget å vinne kampen for å beholde jobben.

Så skjedde ikke, men i stedet ble klubben sendt hjem med halen mellom beina, blant annet etter et hat trick fra Barcelonas Luis Suárez. Avstanden til klubbene økte til sju poeng.

De to Madrid-baserte sportsavisene Marca og AS mener at klubben allerede har vært i forhandlinger med italienske Antonio Conte om trenerjobben.

Inntil videre er det fortsatt noe usikkert om Lopetegui, Conte eller en tredje person skal lede laget i onsdagens cupkamp mot Melilla.

