Supporterleder reagerer på «kaoset» hos de norske Champions League-distributørene

Reaksjonene haglet da Liverpool-supportere tirsdag fant ut at TV 2 Sport 1 ikke var en del av Altibox- og Canal Digital kabel-pakken.

Liverpools 3-2-seier mot PSG i Champions League tirsdag ga over 100.000 samtidige brukere på TV 2 Sumo.

Timene i forkant av kampen ble imidlertid preget av frustrerte norske fans som fortvilet oppdaget at TV 2s nye sportskanal TV 2 Sport 1, der Liverpools storkamp ble sendt, ikke var inkludert i deres kanalpakke.

Dermed valgte mange å ty til TV 2s Sumo-løsning hvor man kan se Champions League for 99,- i måneden. Abonnementet kommer i tillegg til det vanlige Premier League-abonnementet mange har hos kanalen.

Dagen etter storkampen sendte kanalen ut en pressemelding hvor de meldte om 100.000 brukere på Sumo under kampen, og at mange hadde registrert seg tett inn mot kampstart.

Spesielt det siste reagerer Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, på.

- Jeg synes det er provoserende at de dagen etter slår seg på brystet og sier at dette var en stor suksess og at mange kom til rett før kampen startet, sier han til Nettavisen.

«Pay-per-view-tilstander»

Hansen har nemlig en klar formening om hvorfor TV 2 fikk inn så mange brukere like før kampstart på Anfield.

REAGERER: Tore Hansen, daglig leder i Liverpool norske supporterklubb, reagerer på det han omtaler som et kaos i forkant av Liverpool-PSG.

- Det som ikke sto i pressemeldingen var hvorfor så mange brukere kom inn mot kampen. Ekstremt mange har Canal Digital kabel, og da de fem minutter før kamp fant ut at ikke de hadde kanalen, la de desperat inn en hundrelapp på TV 2 Sumo for å få se kampen. Det har nærmest blitt pay-per-view-tilstander.

Trygve Rønningen, kanaldirektør i TV 2, svarer slik på kritikken.

- Vi har gitt markedet så mye og så riktig informasjon vi har hatt inn mot kampstart, inkludert pågående forhandlinger med viktige distributører, sier han.

TV 2s nye kanal var operativ for første gang kun én dag før Liverpools storkamp.

Mange av klubbens norske supportere reagerte i harnisk da de fant ut at verken Altibox eller Canal Digital kabel hadde en avtale med TV 2 om den nye kanalen.

- Vi har sjelden opplevd så mange reaksjoner på én konkret sak, sier Hansen videre.

Rønningen sier at det er flere faktorer som spilte inn og som gjorde at TV 2 ikke fikk sin nye fotballkanal på beina tidligere.

- Forvaltningen av fotballrettigheter er komplisert, og berører mange interesser og interessenter. TV 2 er heller ikke herre over alle faktorer til enhver tid, uten at vi kan gå nærmere inn i detaljer rundt dette. Det jeg kan si er at også vi kunne ha ønsket oss enda mer forutsigbarhet i høstens lansering enn det som har vært tilfelle.

- Fullstendig kaos

Kaoset på kampdag førte uansett til at mange brukere tok til blant annet Twitter for å få svar på sine spørsmål. Både TV 2 Sumo, Altibox og Canal Digital hadde hendene fulle med å forsøke å gi oppgitte supportere et svar.

SVARER: Trygve Rønningen, kanaldirektør i TV 2, svarer på kritikken fra Tore Hansen.

Hansen er ikke fornøyd med hvordan distributørene kommuniserte med kundene like før kampstart kl. 21.00.

- Det virket som et fullstendig kaos. Noen svarte at de var i forhandlinger om kanalen og at de ikke var sikre på om de kom i mål i tide. Det virket ikke som de hadde oversikt i det hele tatt, sier Hansen.

Supporterlederen er klar på at ikke TV 2 sitter alene med skylden, og beskriver i situasjonen som todelt. Gjennomgangsmelodien fra hans medlemmer i supporterklubben gikk på uforutsigbarheten.

- Det trykket som kom mandag og tirsdag gikk på at det var et kaotisk landskap. Canal Digital svarte helt fram til et par timer før kampstart at de var i forhandlinger om kanalen.

Lars Rasdal, kommunikasjonrådgiver i Altibox, skriver i en epost til Nettavisen at det er vanskelig å se for seg at de kommer til enighet med TV 2 med det aller første.

- TV 2 vært svært sent ute med informasjon om at det ville komme en helt ny kanal som Altibox ikke har rett til å vise. Det til tross for at TV 2 tidligere har kommunisert at Champions League skal sendes på «åpne kanaler» og at seerne ikke ville få prisøkning, forteller han.

Champions League kan også ses på Viaplay denne sesongen, men strømmetjenesten var for mange nede i 75 minutter av kampen som følge av en teknisk feil.

