«Svennis» sitt råd til Mourinho: - Ikke krev respekt

Den svenske trenerprofilen Sven-Göran Eriksson (70) mener det kun er én ting som kan gi en manager respekt: Resultater.

Det vakte stor oppsikt da Manchester United-manager José Mourinho, etter det pinlige 0-3-tapet mot Tottenham mandag kveld, valgte å storme ut av den påfølgende pressekonferansen.

- Jeg har vunnet tre Premier League-titler, mer enn noen av de 19 andre managerne. Respekt, vær så snill, sa Mourinho og forlot pressekonferansen i sinne. (Se video av opptrinnet lenger ned).

- Bedre å holde kjeft

Nå møter den omdiskuterte portugiseren motstand fra Eriksson. Svensken sier til Sky Sports at man aldri kan forlange respekt, men gjøre seg fortjent til den.

- Jeg synes ikke han burde ha sagt det høyt. Jeg synes det (respekt) burde komme automatisk. Det er alltid slik når man blir kritisert som trener, noe jeg selv er blitt en rekke ganger i og utenfor England, men da er det bedre å holde kjeft, sier «Svennis».

Han mener Mourinho bare gjør seg selv en bjørnetjeneste som forlanger pressens respekt på den måten.

- Ikke prøv å forsvare deg selv, for det er bare resultatene som kan forsvare deg, mener den tidligere England-manageren.

Eriksson påstår at man aldri kan gå seirende ut av en slik «kamp» med journalistene, og at man derfor bør rette kruttet mot andre hold.

- Ikke krangle med pressen, for du vil aldri vinne. Du taper hver gang, for en journalist har alltid det siste ordet, for det er dem som skriver det. Hold tyst, hold hodet lavt og jobb videre, vis folk at du vinner neste kamp og skal spille bra fotball, er rådet fra svensken.

Nå venter én runde før Premier League tar landslagspause. United spiller borte mot Burnley førstkommende søndag i det som kan bli en svært avgjørende kamp for Mourinho.

- Sparkes hvis han taper neste

Ifølge en rekke medier i England, deriblant store aviser som The Guardian, skal portugiseren være trygg i sjefsstolen på Old Trafford. Men Daily Mail melder onsdag at Mourinho sparkes om United taper mot Burnley.

Avisen hevder videre at en rekke av Uniteds spillere allerede har snakket seg imellom om muligheten for at de snart har arbeidsløse Zinedine Zidane som manager.

Dermed blir ikke presset mindre på Mourinho før søndagens kamp. Og det var ikke akkurat lite press fra før.

