Svensson herjet for AZ: Ekspert tror Norge-profilen kan bli solgt i sommer

Jonas Svensson (25) roses opp i skyene etter gode prestasjoner for AZ. Fredag var han blant banens beste spillere da klubben tok en sterk borteseier mot Heracles.

HERACLES - AZ ALKMAAR 0-3:

Svensson noterte seg fredag kveld for to målgivende pasninger i AZs 3-0-seier og spilte en glimrende kamp.

Nordmannen er fornøyd med egen innsats i den solide forestillingen på bortebane.

- Personlig er det gøy å være mye involvert offensivt, og høyresiden vår skaper masse og er blitt et litt fryktet våpen i ligaen. Men nå er jeg suspendert til neste seriekamp, så jeg ser frem til cupfinale neste søndag, sier Svensson til Nettavisen fredag kveld.

Det gule kortet han pådro seg mot Heracles gjør nemlig at han nå har fått fem gule i ligaen og må sone karantene i neste kamp.

Dermed kan han rette fokus mot cupfinalen mot Feyenoord i Rotterdam, som spilles 22. april.

Høyrebacken er fornøyd med 3-0-seieren, naturlig nok.

- Det ble en meget sterk bortekamp av oss. Vi sliter litt det første kvarteret, men etter det er det egentlig bare ett lag på banen. Vi har et system med masse frihet og bevegelse så de finner ikke ut av oss, sier Svensson.

- Blir tøft å beholde ham

Den norske landslagsspillerens prestasjoner går ikke folk hus forbi i Nederland.

Journalist Brian Wijker, som følger AZ tett for Noordhollands Dagblad, er blant dem som lar seg imponere.

- Etter den iranske vingen Alireza Jahanbakhsh, er Svensson AZs beste spiller. Det blir tøft for klubben å beholde ham i sommer, sier Brian Wijker til Nettavisen.

Fredag spilte nordmannen hele kampen for AZ, som foreløpig ligger på kvalikplass til Champions League etter en imponerende sesong. Det gjenstår tre kamper.

Involverte nordmenn

Også Fredrik Midtsjø (24) spilte fra start i fredagens kamp og gjorde sakene sine svært bra.

Landslagsspilleren var blant annet nær scoring da han prøvde seg med et knallhardt skudd etter en halvtime, men keeper reddet fint. Også i andre omgang kunne han ha tegnet seg på scoringslisten, men skuddet fra ti meter gikk over.

20 minutter før slutt kom bortelaget svært nær en helnorsk scoring. Midtsjø spilte fri Svensson med en genial stikker, men backens avslutning fra ti meter ble reddet av keeper.

Wijker mener Svensson skiller seg ut fordi han både kan angripe og forsvare.

- Dessuten er han veldig rask og scoret nylig et utrolig mål med hælen. Og til å være en spiller på hans høyde, er han veldig sterk. Så lenge han er frisk og skadefri kommer han til å spille. Uten tvil, sier journalisten.

Får Midtsjø-ros

Svensson får også ros av sin norske lagkamerat. Midtbanespillerer Midtsjø forteller at verdalingen «er veldig godt likt» i klubben.

- Han har gjort det bra helt siden han kom hit. Han har vært stabil og god, og er ofte på ukens lag og imponerer stort. Han bidrar mye offensivt og er vanskelig å komme forbi defensivt, så han har tatt store steg, sa Midtsjø til Nettavisen nylig.

- Hva tror du om spekulasjonene om at han kan bli solgt?

- Hvis han fortsetter å prestere som nå, da er jo det mulig. Men det er vanskelig å spekulere i noe slikt, man vet aldri i fotball. Vi får se, sa Midtsjø.

Høyrebacken blir neppe en billig mann. Da han kom fra Rosenborg vinteren 2017 undertegnet han en kontrakt med AZ som strekker seg fram til sommeren 2021.

Spilt alle kampene

Verdalingen er faktisk så fast på laget som det er mulig å bli. Han har nemlig startet samtlige 31 ligakamper for AZ denne sesongen.

Ifølge Wijker har Svensson, siden han debuterte i Eredivisie i februar 2017, fått et glimrende renomé i ligaen.

- Akkurat som Fredrik Midtsjø har Svensson opparbeidet seg mye respekt i Nederland. Begge er hardtarbeidende lagspillere og normale gutter, men slik er det med spillere fra Norge og Skandinavia. Jeg er sikker på at AZ kommer til å fortsette å speide på norske spillere etter erfaringene de har hatt med Svensson og Midtsjø, mener han.

OFFENSIV: Jonas Svensson noterte seg for to målpoeng fredag kveld.

LES: Svensson vant Nettavisen-prisen som årets spiller i Eliteserien 2016

Fredag dannet igjen Svensson en høyreside sammen iranske Jahanbakhsh, og som han sier er de blitt en fryktet duo.

Samarbeidet mellom de to spillerne blir også trukket frem av begge de nederlandske ekspertene Nettavisen har vært i kontakt med.

Fredag scoret Jahanbakhsh på pasning fra nettopp Svensson.

- De finner hverandre veldig lett. Den duoen er et mareritt for forsvarsspillere i hele ligaen, og de har vært veldig viktige for AZ denne sesongen, sier Wijker.

- Driver dem til vanvidd

Også Theo Brinkman, AZ-journalist i Noordhollands Dagblad, mener høyresiden med Svensson og Jahanbakhsh er blitt et svært viktig våpen for klubben.

- Han passer perfekt med Jahanbakhsh, og sammen driver de noen forsvarsspillere til vanvidd, sier Brinkman til Nettavisen.

NB: På stillingen 0-0 bommet Heracles-spiller Brandley Kuwas på straffespark et kvarter inn i kampen. Det ble skjebnesvangert.

