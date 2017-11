Sverige er klare for VM etter drama

Italia må bli hjemme for første gang siden 1958.

ITALIA - SVERIGE 0-0 (0-1 sammenlagt):

Sverige er klar for VM i Russland. Det ble klart tirsdag da de blågule spilte uavgjort 0-0 borte mot Italia. Sverige hadde 1-0 å gå på fra første møte.

Det betyr at italienerne må bli hjemme sommeren 2018.

Det er første gang siden 1958 at Italia ikke kommer til VM.

Sverige på sin side er klar for sitt første VM-mesterskap siden 2006.

- Det er vanskelig å beskrive. Det betyr alt. Jeg har vært i dette landslaget lenge, i både med- og motgang. At det skulle ta 96 jævla landskamper før jeg kom til et VM, det kan ikke beskrives. Det er sykt, sier Sveriges Sebastian Larsson om bragden i et MAX-sendt intervju.

Strafferop



Det ble en meget spennende kamp og i første omgang hadde begge lag situasjoner der de ropte på straffespark. Dommer Antonio Mateu Lahoz hadde imidlertid lagt lista høyt for å peke på krittmerket.

Vertene ville ha straffe allerede etter åtte minutter da Marco Parolo gikk ned i boksen, men selv om Ludwig Augustinsson ikke var på ballen, kunne det se ut som italieneren falt noe lett til bakken.

Kvarteret var spilt da svenskene ville ha straffe. Marcus Berg traff Matteo Darmian i hånden, men igjen vinket dommeren spillet videre.

Italia hadde de største sjansene før pause og både Antonio Candreva, Ciro Immobile, og Alessandro Florenzi hadde mulighet til å sende vertene foran, men en god Robin Olsen og litt hell holdt ballen unna nettet.

Etter hvilen rope hjemmelaget igjen på straffe da Darmian gikk i bakken. TV-bildene viste at Mikael Lustig rev Manchester United-spilleren ned i boksen, men dommeren oppfattet situasjonen annerledes og blåste i stedet hands imot vertene, til store protester fra de asurblå.

Holdt unna



Også etter pause var Italia nærmest scoring, blant annet etter et volleyskudd fra Florenzi og en heading fra Immobile.

Svenskene holdt imidlertid unna.

Sverige på sin side fikk en god mulighet etter 61 minutter da Isaac Kiese Thelin ble spilt opp i bakrom og fikk masse plass, men stopperkjempen Leonardo Bonucci kom opp i spissen. Thelin fikk til slutt av gårde en avslutning, men Gianluigi Buffon hadde få problemer med den.

De siste minuttene jaktet Italia desperat en scoring, og kom til sjanse etter sjanse, men både Olsen i buret og manglende presisjon i avslutningene fra vertene sørget for at det ikke ble mål.

Selv ikke fem minutter med tilleggtid var nok for vertene og dermed kunne Sverige til slutt slippe jubleen løs for en VM-plass.

