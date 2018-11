Sverige-profilens valg fikk kona til å briste i gråt

Sofie Granqvist drømte om London - virkeligheten ble en helt annen.

Andreas Granqvist, Sveriges landslagskaptein under sommerens VM, er tilbake i hjemlandet og Helsingborg etter ti år som utenlandsproff.

33-åringen prøvde seg først i Wigan i 2007, men Premier League-oppholdet endte med utlån til Helsingborg og påfølgende salg til nederlandske Gröningen og videre til Italia og Genoa i 2011.

Kona brast i gråt

I siste utgave av podcasten "Vägen til toppen" forteller midtstopperen om hva som skjedde da han forlot Serie A-klubben sommeren 2013, skriver Expressen.

Klubbvalget han tok falt nemlig ikke i god jord hos kona Sofie, som hadde fulgt mannen rundt i Europa i seks år.

Granqvist var nemlig nær ved å komme til engighet med London-klubben Queens Park Rangers da russiske Krasnodar tok kontakt.

Valget falt på Russland, og Granqvist forteller i podcasten at kona brast i gråt da han fortalte at London ble droppet til fordel for den russiske byen.

- Jeg tok det med kona og forklarte at det ville være et bra steg for meg fotballmessig og et bra steg økonomisk. Fremtiden ville være sikret økonomisk, men hun var så lei seg. Hun ville til London, og Krasnodar er ikke helt det samme, forteller Granqvist i podcasten.

Tviler på United-overgang

Tidligere i høst dukket det opp overraskende rykter om at José Mourinho vurderte å hente 33-åringen til Manchester United i januar.

Selv tviler den svenske midtstopperen på at det er mye hold i ryktene.

- Jeg tror ikke det er kjempeaktuelt. Vi får se hva som skjer i januar. Det er sikkert noe bak det.

- Har du fått konkrete henvendelser?

- Det har jeg ikke fått. Og det skal mye til for at jeg skal forlate HIF, men om United viser konkret interesse i januar, kommer det bli veldig vanskelig å takke nei, sier Granqvist.

