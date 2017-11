Sveriges kvinnelandslag boikotter Fotbollsgalan

Sveriges kvinnelandslag i fotball har besluttet å boikotte Fotbollsgalan i protest mot at det ikke er oppnådd enighet om en ny landslagsavtale.

– Vi kommer ikke til å gå på Fotbollsgalan. Vi har ikke hatt en avtale hele året, og vi vil ha det, sier lagkaptein Caroline Seger til Fotbollskanalen.

Hun vil ikke gå inn på hvilke summer uenigheten med Sveriges fotballforbund står om.

– Sifrene er ganske uvesentlige. Vi vil få respekt for det arbeidet vi gjør, og vi har ikke lykkes med det. Det handler om hva vi føler er rimelig, sier hun.

Den årlige prisutdelingsgallaen avvikles 20. november. Seger vil ikke svare på hva som skjer med landskampen mot Frankrike en uke senere.

Kan bli mer

– Første steg er Fotbollsgalan. Det er vanskelig å si hva som skjer videre, sier Seger, som sammen med Nilla Fischer, Hedvig Lindahl, Lotta Schelin og spillerforeningen har deltatt i de resultatløse forhandlingene med forbundet.

– Vi er midt i forhandlingene med spillerforeningen. Derfor er det veldig overraskende at spillerne går ut på denne måten nå, sier Sveriges fotballpresident Karl-Erik Nilsson til TT.

Sverige er ikke eneste kvinnelandslag som er i strid med eget forbund. Danmarks kvinner uteble forrige måned fra en viktig VM-kvalifiseringskamp mot nettopp Sverige på grunn av manglende enighet om ny landslagsavtale.

Midlertidige avtaler har fått danskene til å spille to andre kvalifiseringskamper, men en permanent avtale er fortsatt ikke på plass.

Kontrast

I sterk kontrast til nabolandene har Norges kvinnelandslag fått en avtale som gir spillerne like vilkår som landslaget for menn. Det skjedde etter at de mannlige spillerne sa fra seg noe penger og Norges Fotballforbund bød på resten av forskjellen.

Den avtalen har vakt positiv oppsikt i hele verden.

(©NTB)

