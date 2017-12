Tabber og straffemiss da Newcastle slo West Ham

Newcastle opp fra nedrykkssonen etter viktig borteseier.

WEST HAM - NEWCASTLE 2-3:

Inngangen på julehøytida i Premier League har vært av den underholdende sorten. Arsenal og Liverpool sto for en minneverdig målfest i Nord-London fredag, og lille julaften fulgte West Ham og Newcastle opp med mer fartsfylt moro i Londons østre del.

Bortelaget stakk av med seieren, den første for Rafael Benítez og hans menn på ni kamper. Geordiene hadde bare fått med seg ett fattig poeng på de ni foregående rundene.

Forsvarsspillet var ikke helt på topp hos noen av lagene lørdag, og særlig situasjonen som førte til Newcastles avgjørende tredjemål fikk flere til å riste på hodet.

- Se på dette. Det er så klønete av West Ham-forsvaret, kommenterte studiovert Jan Henrik Børslid på TV 2 da reprisen ble vist.

Og det var vanskelig å være veldig uenig. Aaron Creswell hadde akkurat slått en utoverskrudd corner inn i Newcastle-feltet. Den ble klarert, og deretter bidro West Ham sterkt til å holde flyt i kontringen mot deres eget mål.

Les mer: Ajer-feber: - Skremmende hvor god han kan bli

Pablo Zabaleta klarerte ballen rett i en lagkamerat foran midtstreken. Dermed fortsatte kula i retning vertenes bur.

Dwight Gayle og Christian Atsu skrudde på turboen og spilte seg fram til farlig posisjon med litt hjelp fra Joselu. Sistnevnte fant Atsu på nytt med et lav ball fra venstre. Den tidligere Chelsea- og Everton-spilleren gjorde ingen feil med avslutningen.

Straffebom



Bare noen minutter tidligere hadde André Ayew brent et straffespark som kunne gitt 2-2. Avgjørelsen til dommer Lee Mason så riktignok noe tvilsom ut. Fellingen av Michail Antonio skjedde muligens noen centimetere utenfor feltet.

Ayew fikk like fullt sjansen fra krittet, og det ikke altfor godt plasserte forsøket ble slått unna av Newcastle-keeper Rob Elliot.

West Ham slo likevel tilbake på nytt. Cresswell serverte en ny corner som Andy Carroll fikk stanget mot mål. På returen fikk André Ayew rettet opp noe av bommen fra straffemerket da han banket inn 2-3.

Med over 20 minutter igjen var det mer enn nok med tid til flere scoringer. Særlig fra kantene var West Ham en trussel med en rekke innlegg mot Carroll.

De nesten 57.000 frammøtte publikummerne skulle likevel ikke få se flere nettkjenninger.

Revansj etter blemme



I starten av oppgjøret tok det ikke lange tida før formspiller Marko Arnautovic bykset ifra hele Newcastle forsvaret med ballen i beina. Østerrikeren gjorde det meste selv etter en stygg feilpasning fra Henri Saivet.

Arnautovic førte ballen forbi Ciaran Clark og plasserte sikkert inn 1-0 på London Stadium.

Saivet revansjerte seg raskt. Fire minutter etter West Hams mål, og i kampens tiende spilleminutt, fikk senegaleseren en mulighet på frispark fra snaut 25 meter. Det kunne han knapt gjort bedre.

Saivet sendte ballen over Hammers-muren og i en perfekt bue ned i nærmeste hjørne.

Og den underholdende starten på kampen stoppet ikke der. Dwight Gayle var noen hårstrå unna å treffe perfekt med et hodestøt litt seinere. Newcastle rullet opp et bortimot perfekt angrep ute til høyre, og DeAndre Yedlin var presis med innlegget mot Gayle.

Etter å ha truffet panna til spissen, fortsatte ballen opp i tverrliggeren bak West Ham-burvokter Adrián.

Fart og spenning



Etter sidebyttet skjedde det også mye i den første fasen. Den tidligere West Ham-profilen Mohamed Diamé var mannen bak 1-2-målet i 53. spilleminutt.

Det skjedde like etter en stor sjanse som Arnautovic ikke satte i nettet i motsatt ende. Deretter fulgte altså både en en straffemiss fra West Ham og enda et Newcastle mål.

Det skulle vise seg å holde til tre poeng for Rafael Benítez skjærer fra Nordøst-England.

The Magpies er dermed over nedrykkssonen på tabellen, og forbi både West Ham og Crystal Palace, samt Bournemouth, som gikk på et ventet nederlag borte mot det suverene topplaget Manchester City.

Mest sett siste uken