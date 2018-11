Tarik Elyounoussi om skadedramaet før Slovenia-kampen: - Begynte å kjenne det

Nordmannen forteller om smertestillende, teiping og olivenolje før kampen mot Slovenia.

LJUBLJANA (Nettavisen): Før oppgjøret mot Slovenia var det kun Tarik Elyounoussi som var usikker i Lars Lagerbäcks tropp. Nordmannen har hatt problemer med en sliten muskel.

Derfor var det flere som var overrasket da AIK-angriperen startet på topp sammen med Ola Kamara i oppgjøret som endte 1-1 i den slovenske hovedstaden.

Selv forteller hovedpersonen at det måtte hard skyts til for at han skulle kunne stable seg selv utpå banen for det norske landslaget mot Slovenia.

Les mer: Slik spilte Norge mot Slovenia

Olivenolje

- Jeg har knasket mye smertestillende, det ble mye av det. Det gikk greit i første omgang, men jeg begynte på kjenne det i starten av andre omgang. Da var det nesten ikke vits i å holde på videre, sier Elyounoussi til Nettavisen.

Angriperen spilte 63 minutter for Lars Lagerbäck før han ble byttet ut, og erstatter av Norges redningsmann: Bjørn Maars Johnsen. Mannen som scoret Norges mål i Slovenia måtte selv hjelpes til spillerbussen etter oppgjøret.

For Tariks del så håper han på å kunne ta del når laget møter Kypros i Larnaca på mandag.

- Det blir en annerledes match. Kypros er et godt lag, spesielt på hjemmebane, men jeg tror det kan passe oss bra. Vi tar med oss mye positivt herfra i dag, og så skal vi nullstille og ha ny match på mandag, sier Elyounoussi.

Selv har han planen klar for hvordan han skal rekke oppgjøret.

- Jeg må teipe opp og med mer olivenolje blir det forhåpentligvis bra, sier en munter Elyounoussi.

Han var involvert i en smått absurd situasjon i den første omgangen, der flere av de norske spillerne var sikre på at de hadde utlignet mot Slovenia.

Les mer: Bjørn Maars Johnsen måtte hjelpes til spillerbussen etter Slovenia-kampen

HVORFOR?: Tarik og Mohamed Elyounoussi diskuterer med mållinjedommeren.

- Helt sikker på at den var inne

Omar Elabdellaoui så ut til å ha headet ballen i mål, men midtstopper Aljaz Struna fikk avverget på streken. Ballen spratt så mot Ola Kamara som ikke rakk frem, før Elyounoussi sleivet ballen unna.

Selv forteller Elyounoussi at han var sikker på at Strunas klarering hadde passert linja, og at Elabdellaoui hadde utlignet for Norge.

- Det var litt komisk. Jeg var litt sikker på at den skulle gå inn når Omar header den der. Det er veldig godt gjort av han forsvarsspilleren som redder på streken. Det var fryktelig kjedelig å se den gå ut fordi jeg var nesten sikker .. jeg gjorde VAR-tegnet til linjedommeren, sier Elyounoussi, med smilet på lur.

Selv er han klar på at i etterkant så kan det hende at Norge ikke skulle ha blitt tildelt scoringen.

- Fra min vinkel så det ut til at den var inne. Men når jeg har sett den i etterkant tror jeg at den kanskje ikke var inne likevel.

KAPTEIN: Omar Elabdellaoui mener at man burde vurdere VAR i Nations League.

Visekaptein Elabdellaoui er sikker i sin sak om at han burde ha fått sitt første mål for Norge.

- Jeg var helt sikker på at den var inne. Forsvareren gjør en god jobb, men jeg har ikke fått bekrefta om den var inne eller. Headingen er god, og jeg gjør det jeg skal gjøre. Det var synd det ikke ble mål, sier Elabdellaoui til Nettavisen.

Videodømming (VAR) kommer inn i UEFAs klubbturneringer (Champions League og Europa League) fra og med neste sesong, men har ikke blitt introdusert i Nations League. Det mener Elabdellaoui at må endres på.

- Selvfølgelig. Man tenker definitivt slik i etterkant av en slik situasjon som hadde vært i favør vårt lag. Men det ble som det ble, men det er godt vi scorer mot slutten der og det blir 1-1.

Les mer: Derfor vil ikke Elabdellaoui snakke om skadene

Løp mot benken

Etter Maars Johnsens scoring er det flere av spillerne som løper mot den norske benken, og Elabdellaoui var en av disse. Hendelsen forklarer han veldig enkelt:

- Det var viktig å vite hva stillingen var i den andre kampen (Kypros-Bulgaria) med tanke på at vi sendte opp alle spillerne. Da vi fikk høre at fortsatt var 1-0 til Kypros så var det viktig at vi ikke var dumme, og ikke står opp med alle mann, og så får enda et mål i mot. Vi måtte være mer forsiktig.

STILLINGA?: Flere av nordmennene løp til benken for å finne ut stillinga mellom Kypros og Bulgaria.





- Men fikk dere beskjed om 1-1 underveis i kampen?

- Nei, jeg visste ikke det før etter kampen.

- Men dersom du hadde visst at det stod 1-1 ..

- Nei, man kan ikke være dum. Det kan ikke være for offensivt. Vi har enda en kamp. Du står ikke høyt med alle mann når du vet du har en kamp til.

Den kampen er på mandag, når nordmennene drar til Larnaca og Kypros. Der er Tarik Elyounoussi kjapt frempå med å påpeke at Norge ikke må undervurdere motstanderen.

- Det blir en annerledes match. Kypros er et godt lag, spesielt på hjemmebane, men jeg tror det kan passe oss bra. Vi tar med oss mye positivt herfra i dag, og så skal vi nullstille og ha ny match på mandag.

Selv minner han også på at Norge og Kypros tidligere har vist seg å være en fin match.

- Jeg tenker at det bedre å være Norge enn Bulgaria. Vi er i førersetet, og alt ligger i våre hender. Nordmenn pleier å trives i Syden, så vi får håpe vi får slå godt fra oss og tar den kampen, smiler Elyounoussi.

Mest sett siste uken