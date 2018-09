Taxisjåføren avviser å ha framprovosert Bendtner-slag

Taxisjåføren, som Nicklas Bendtner er siktet for å ha overfalt i København, avviser at han opptrådte på en måte som ga RBK-spilleren grunn til å slå.

Det opplyser hans bistandsadvokat Luise Høj i en kort uttalelse.

Bendtner er siktet etter den mildeste voldsparagrafen i den danske straffeloven etter episoden i sentrum av København natt til søndag. Fotballstjernen nekter skyld.

Mandag la i tillegg Bendtners kjæreste ut et innlegg på Instagram. Der hevder hun at Rosenborg-spissen handlet i selvforsvar da han slo taxisjåføren.

Det avviser taxisjåføren tirsdag. I en uttalelse fra hans advokat framgår det at sjåføren mandag ble operert for dobbelt brudd i kjeven og derfor ikke har kunnet uttale seg om hendelsesforløpet før nå.

– Min klient gjorde natt til søndag jobben sin som taxisjåfør. Han kjørte i den forbindelse to kunder som nektet å betale for turen. Min klient ble deretter utsatt for et grovt overfall. I den forbindelse avvises påstandene om at min klient på noen som helst slags måte har gjort noe som foranlediget overfallet, heter det i uttalelsen.

Nicklas Bendtner møtte selv pressen i Trondheim tirsdag. Der ville han si minst mulig om saken mens etterforskningen pågår, men avviste at han er en voldsmann.

