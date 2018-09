Taxisjåføren siktet i Bendtner-saken

Også taxisjåføren, som skal ha blitt slått ned av Nicklas Bendtner, er siktet av politiet.

Politiet i København har siktet taxisjåføren som Nicklas Bendtner er siktet for å ha slått ned.

Det melder danske Ekstrabladet fredag.

Hyrer stjerneadvokat

Advokat Mette Grith Stage, som representerer taxisjåføren, bekrefter siktelsen overfor avisen.

- Jeg kan bekrefte at han har bedt om at jeg representerer ham som forsvarer i saken. Det jeg har fått opplyst er at han er siktet, så på bakgrunn av det, har han bedt meg om å være forsvarer, sier advokaten.

- Jeg har ikke fått godkjenning eller sakens punkter ennå. Derfor har jeg ingen kjennskap til selve saken, heller ingen kommentar. Det eneste jeg vet er at han har sagt at han er siktet og har spurt om jeg vil være forsvarer, sier Grith Stage videre.

Mette Grith Stage er blant Danmarks mest kjente advokater, og har vært forsvarer i en rekke profilerte saker.

Nettavisen har vært i kontakt med Nicklas Bendtners advokat Anders Nemeth, som ikke ønsket å kommentere siktelsen mot sjåføren.

Hevder sjåføren kastet flaske

Kort tid etter at hendelsen ble kjent, la Nicklas Bendters samboer Philine Roepstorff ut en Instagram-post der hun forklarte sin versjon av saken.

Roepstorff var sammen med Rosenborg-spissen da den angivelige volden skal ha oppstått, og hevder blant annet at taxisjåføren med vilje kjørte feil flere ganger og kastet en flaske etter paret da de forlot taxien.

Taxisjåføren skal ha pådratt seg dobbelt kjevebrudd som følge av det angivelige slaget. Taxien var utstyrt med videoovervåking, og taxisjåføren skal ha levert opptaket til politiet.

Det er blant annet på bakgrunn av disse bildene politiet har tatt ut siktelse mot sjåføren.

Bendtner beklaget

Forrige uke returnerte Bendter til Trondheim, og det ble avholdt pressekonferanse på Lerkendal.

- Jeg kunne ikke i min villeste fantasi tro at denne saken skulle utvikle seg om den gjorde. Ovenfor Rosenborgs fans og publikum: Jeg beklager overfor klubben, av hele mitt hjerte. Som dere kunne lese de siste dagene har jeg vært involvert i en ytterst uheldig og ubehagelig episode omkring klokka 02.00 natt til søndag, sa Bendtner.

- Jeg vil ta forholdsregler slik at jeg ikke havner i en slik situasjon igjen. Rosenborg har føltes ut som et nytt hjem for meg. Her oppe har jeg fått lov til å være den jeg ønske å være. Jeg takker for den forståelsen jeg allerede har blitt møtt med. Jeg beskytter de jeg har kjær. Både på og utenfor banen, sa Bendner videre.

Mest sett siste uken