Telegraph: - Uniteds styre er villig til å la Pogba gå

Manchester United-manager José Mourinho vil rydde opp i stallen og stjernen Paul Pogba kan bli ofret.

Storavisen The Telegraph skriver onsdag at Manchester United-manager José Mourinhos skal ha styrets fulle støtte når det gjelder planene om å bygge om stallen til storklubben i løpet av sommerens overgangsvindu.

Vider skriver avisen at styret er villig til å la stjernen Paul Pogba gå, om Mourinho øsnker det, etter en rekke rykter om at manageren skal ha mistet tålmodigheten med franskmannen.

Ifølge The Telegraph er det likevel et problem når det gjelder Pogba. United er ikke villig til å slippe midtbanespilleren for småpenger og det kan bli vanskelig å finne en klubb som er villig til å bla opp store penger.

Daily Mail hevder onsdag at franske PSG skal ha fått tilbud om å hente Pogba, men at financial fair play-reglene kan gi dem problemer med en slik overgang. Telegraph hevder at PSG ikke har gjort noe konkret framstøt mot spilleren.

Avisen skriver videre at Real Madrid, som også har blitt koblet med midtbanemannen, mener en slik overgang vil bli for dyr.

Pogba skal inntil videre fortsatt være en del av Mourinhos planer, men det hevdes at portugiseren skal være ekstremt skuffet, og følte seg sviktet, av Pogbas prestasjoner i møtet med WBA denne helgen.

Mourinho ønsker derfor å se noe helt annet av franskmannen i de siste kampene denne sesongen, før han tar en endelig avgjørelse.

Hvis Pogbas prestasjoner ikke bedrer seg i løpet av de neste kampene, mener The Telegraph at manageren kommer tvinge profilen bort.

Mourinho skal videre være smertelig klar over at om United ikke presterer bedre i både Premier League og Champions League neste sesong, vil jobben hans som manager i klubben være i fare.

Manageren skal derfor ha gjort det klinkende klart overfor styret at selv om klubben har brukt mye penger under hans tid som sjef, er det fortsatt behov for store investeringer på spillermarkedet for å ta ytterligere steg.

Portugiseren skal angivelig ha brukt byrival Manchester City som et eksemple på dette og det er ventet at styret vil støtte Mourinhos planer denne sommeren.

Telegraph skriver at Daley Blind, Matteo Darmian og Luke Shaw alle kan være på vei bort fra klubben i sommer, mens også Anthony Martial, Ander Herrera og Juan Manuel Mata kan bli ofret.

Det samme gjelder også Pogba, selv om han er Uniteds dyreste spiller gjennom alle tider og sett på som én av verdens beste midtbanespillere.

Nylig gikk Manchester City-manager Josep Guardiola ut og hevdet at han hadde fått tilbud av Pogbas agent, Mino Raiola, om å hente franskmannen i januarvinduet i år, og en rekke rykter peker mot at verken Pogba eller Mourinho er spesielt fornøyd med tingenes tilstand nå.

United har fortsatt muligheten til å vinne et trofé denne sesongen og møter Tottenham i FA-cupen senere denne uken. Mourinho har hintet om at han vurderer å vrake Pogba, Alexis Sanchez og Herrera til den kampen.

