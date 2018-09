The Times hevder Mourinho ga sjokkbeskjed til United-stallen: - Pogba blir aldri kaptein igjen

Ifølge avisen ville José Mourinho vise hvem som bestemmer i Manchester United. Nå kan Paul Pogbas dager på Old Trafford snart være talte.

Det er den anerkjente avisen The Times som kommer med opplysningene tirsdag kveld.

Der hevdes det at Mourinho har gitt beskjed til Uniteds spillerstall at klubbens stjernespiller Paul Pogba aldri vil være kaptein for klubben igjen.

Avisen skriver at beskjeden fra Mourinho ble gitt på klubbens treningsanlegg Carrington tirsdag, og at hensikten bak den tøffe avgjørelsen er å statuere et eksempel og vise hvem som er sjefen.

- Ingen er større enn United

Pogba har vært kaptein ved tre anledninger denne sesongen i den opprinnelige kapteinen Antonio Valencias fravær.

- José Mourinho fortalte spillerne at Paul Pogba ikke får være kaptein igjen, og at han ikke representerer det en kaptein skal være, i tillegg til at Manchester United er større enn noen andre, sier en anonym kilde til The Times.

Verken klubben, Pogba eller Mourinho selv har i skrivende stund kommentert påstandene.

- Spillerne er fornøyde med avgjørelsen og begrunnelsen de fikk, sier den anonyme kilden til The Times.

Det skal i lang tid ha vært dårlig kjemi mellom Pogba og Mourinho, og etter Uniteds skuffende 1-1-resultat hjemme mot Wolves skal stemningen ha nådd et nytt bunnivå.

Den franske stjernespilleren ga nemlig ballen vekk på egen midtbane før Wolves scoret målet som ødela for Uniteds seier.

- Skjelte ham ut

Nå hevder The Sun at United-trener Mourinho skal ha skjelt ut Pogba i garderoben etter oppgjøret.

Det hjalp nok ikke på portugisernes humør at Pogba kritiserte taktikken hans etter 1-1-kampen. Franskmannen uttalte at han ville angripe mer.

- Det er ikke jeg som er manager, jeg er spiller, jeg kan ikke si det .. Men det er slik jeg tenker - vi bør bevege oss mer og skape flere alternativer, sa Pogba til The Telegraph etter kampen.

- Når vi er på hjemmebane bør vi angripe, angripe, angripe, la han til.

Pogba har i etterkant hevdet at ordene hans er vridd på, men Mourinho skal ikke ha delt oppfatningen. Nå er han fratatt visekapteinsvervet og er ikke med i United-troppen til tirsdagens kamp mot Derby i ligacupen.

- Ønsket av store klubber

Nå spekuleres det allerede i om franskmannens dager på Old Trafford snart er talte. Ifølge The Times skal lag som Juventus og Barcelona være interessert i midtbanespilleren.

Mye av problemene mellom Pogba og Mourinho skal ha startet i sommer da den portugisiske treneren uttalte at «VM passer Pogba bedre fordi da tenker han bare på fotball». Siden skal stemningen ha surnet mellom de to United-profilene.

Mange mener også at Pogbas misnøye med Mourinho skal ha startet allerede forrige sesong, da Uniteds nummer seks ble plassert på benken i den viktige kampen i åttedelsfinalen av Champions League mot Sevilla.

Pogba selv hintet om problemene tidlig denne sesongen, da han ikke ønsket å snakke om situasjonen i Manchester United etter seieren over Leicester.

- Det er ting jeg ikke kan si, ellers vil jeg bli straffet. Hvis man ikke er fornøyd kan man ikke yte sitt beste, sa Pogba den gang.

Denne sesongen har Pogba så langt levert fire scoringer og to målgivende på syv kamper for Manchester United i alle turneringer. United leder gruppe H i Champions foran Young Boys, Valencia og nettopp Juventus.

I Premier League ser ting verre ut for United, som allerede ligger åtte poeng bak den suverene serielederen, og erkerival, Liverpool. Manchester United ligger på syvendeplass med ti poeng etter seks kamper spilt.

Tirsdag kveld klokken 21.00 spiller United ligacupkamp mot Derby på Old Trafford. Uten Pogba i troppen. Kampen kan du følge her.

Mest sett siste uken