Thomas Myhre om Vålerengas medaljesjanser: - Trenger en målgarantist

Fotballekspert og tidligere landslagsspiller, Thomas Myhre, mener Vålerenga trenger en målgarantist for å være med i medaljekampen.

Det satses stort i Oslo-klubben før Eliteserien igjen sparkes i gang.

Etter en skuffende åttendeplass i fjor håper både spillere og trenere at VIF skal slå tilbake kommende sesong.

Tidligere landslagskeeper Thomas Myhre mener imidlertid at Oslo-klubben fortsatt har en jobb å gjøre på overgangsmarkedet før de kan se på seg selv som medaljekandidater.

Myhre har tro på «Prosjekt Deila», men føler klubben har for mange like spillere i troppen.

- Vålerenga har hatt problemer med spisser i mange år, med unntak av (Vidar Ørn) Kjartansson. Moa (Mohammed Abdellaoue) har vært mye inn og ut med skader, og en typisk goalgetter blir avgjørende dersom de vil være med å kjempe i toppen, sier Myhre til Nettavisen.

Han antyder også at svaret på Vålerengas spiss-problemer kan finnes utenfor Norge.

- Kjartansson var jo en suksess, og det kan være Vålerenga må se utenfor landegrensene dersom de ønsker en kvalitetsspiss. Ute i Europa er imidlertid konkurransen tøffere, og gode spisser vokser ikke akkurat på trær, forklarer Myhre.

Lanserer Mos som et alternativ

I fjorårets sesong ble midtbanespiller Herman Stengel toppscorer for Vålerenga med seks mål.

Kun Odd, Viking og Haugesund hadde toppscorere med like lave tall.

Nå lanserer Thomas Myhre en gammel Vålerenga-kjenning som en potensiell løsning på scoringsproblemene de siste årene.

- Et mulig alternativ kan være Mos, som er ferdig i Aalesund. Han har vist i Ålesund at han kan være akkurat det Vålerenga trenger.

Mohammed «Mos» Abdellaoue scoret i fjor 16 mål for et Aalesund-lag som rykket ned til OBOS-ligaen. Spissen, som har fortid i Vålerenga, står for øyeblikket uten kontrakt.

Nettavisen har vært i kontakt med Vålerenga-trener Ronny Deila. Han ville ikke gi noen kommentar til om Mos kunne være aktuell for Oslo-klubben.

- Deila må levere

Da Ronny Deila tok over Strømsgodset i 2008 var ikke Drammen-klubben blant medaljekandidatene.

Strømsgodset endte i 2008 på 11. plass, og etter et par sesonger midt på tabellen meldte de seg for alvor inn i tittelstriden med en andreplass i 2012.

Sesongen etter ble det som kjent seriegull for Deilas gutter, før han sommeren 2014 dro til den skotske storklubben Celtic.

Myhre tror ikke Vålerenga kommer til å være like tålmodige som Strømsgodset, og mener at resultatene bør komme så tidlig som mulig.

- Deila kommer ikke til å få like mye tålmodighet i Vålerenga. I Godset var han mindre erfaren, men nå har han vunnet titler både i Strømsgodset og Celtic. Med tanke på hvor mye penger klubben har investert, kommer presset til å være mye større i år, sier Myhre.

Han legger til at med midlene som har blitt brukt, bør prestasjonene stå i stil med resultatene.

- I fjor gikk Vålerenga fra det begredelige til å spille meget bra. De kunne til tider være identitetsløse og viste mangel på ærgjerrighet. Deila har alltid hatt i sin filosofi at han ønsker spillere som står opp. Ryker man så ryker man, men ærgjerrigheten og identiteten skal ligge i blodet til spillerne.

Hyller Vålerenga-supporterne

Etter en svak start på sesongen fikk Vålerenga en opptur etter stadionbyttet.

På høsten spilte hovedstadsklubben til tider svært god fotball, spesielt på hjemmebane.

De slo blant annet Brann 2-1, Aalesund 5-1 og Odd 2-0 på hjemmebane under andre halvdel av sesongen. I tillegg fikk vi en av sesongens mest målrike kamper når Vålerenga slo Viking hele 1-7 i Stavanger.

Myhre er optimistisk til Vålerengas nye stadion, og mener at støtten fra fansen kan være avgjørende den kommende sesongen.

JUBELSCENER: Myhre tror Vålerenga kan få en ny vår på Intility Arena.

- Det nye stadionet gir grunn til optimisme, og Vålerenga-fansen er blant Norges beste. De fylte blant annet opp 18 000 supportere på Bislett Stadion når Vålerenga spilte en divisjon lavere, det er det ikke mange OBOS-klubber som får til. skryter Myhre.

Han advarer likevel om at dersom resultatene uteblir, kommer fansens støtte til å utebli.

- Vålerenga er avhengige av seiere for å fylle opp tribunen på Intility. Spill og resultater medfører at folk kommer til kampene, og på Ullevål var det til tider helt tragisk på tribunen. Nå har Vålerenga fått ny stadion midt i smørøyet, og fansen er optimistiske, men da er Vålerenga nødt til å levere sportslig, forklarer Myhre.

Tror på medaljekamp

Den tidligere eliteseriekeeperen, som også har vært i utenlandske klubber som Everton, Besiktas og Sunderland har tro på at Vålerenga kan være med i medaljekampen allerede denne sesongen.

Han tror likevel at det ikke kommer til å holde helt inn, men mye kan forandres i løpet av overgangsvinduet.

- Med Ronny på plass, ny stadion og et par spillere på vei inn tipper jeg Vålerenga på topp fem, men uten medalje denne sesongen. Det kan likevel forandre seg i løpet av overgangsvinduet, og spør du meg i mars kan jeg ha et helt annet svar, sier Myhre.

