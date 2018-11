Thorsnes enig om overgang til LSK

NYTT KLUBBSKIFTE: Elise Thorsnes, her i aksjon for Norge mot Nord-Irland i vår, har spilt for klubber i både Australia og USA den siste tida. Nå har profilen bestemt seg for å returnere til Toppserien. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)