Tidligere Premier League-dommer Madley flytter til Norge

Bobby Madley ga seg overraskende som dommer i Premier League nylig. Nå kjører 32-åringen flyttelasset til Norge.

Det skriver Daily Mail onsdag.

Avisen hevder at dommeren nå bytter ut balløya med Norge for å flytte inn med sin norske kjæreste.

Det skal ha kommet som et sjokk for dommerkollegene i Premier League da dommeren fra West Yorkshire kunngjorde at han gir seg på toppnivå i ung alder.

Selv ikke de nærmeste Madley skal ha vært klar over avgjørelsen til dommeren som i fjor ble forfremmet til FIFA-dommer og som i så måte kunne dømme europeiske turneringer.

32-åringen fikk stadig større og større oppgaver i Premier League, og dømte blant annet fjorårets utgave av Community Shield.

Madley var én av 18 fulltidsansatte dommere i Premier League, og endte på 91 kamper siden debuten i 2013.

Han dømte 18 kamper forrige sesong, og delte ut 51 gule kort og to røde kort i løpet av sesongen.

