Tidligere Premier League-dommer på vei til Eliteserien

Nylig trakk Robert Madley seg brått som fotballdommer i engelske Premier League. Nå flytter han til Norge og kan bli å se i Eliteserien.

Det er den engelske storavisen Daily Mail som torsdag skriver at Madley forlater England for å bli samboer med sin norske kjæreste.

Samtidig bekrefter dommersjef Terje Hauge overfor TV 2 at Madley har kontaktet ham med hensyn til å få dømme på øverste nivå i norsk fotball.

– Vi har fått en henvendelse som kan bekrefte at han skal til Norge. Vi har snakket med ham én gang, og vi er enige om å holde kontakten. Han flytter i løpet av høsten. Når han er på besøk, skal vi ha gode samtaler med ham. Dersom han er motivert til å bli en del av miljøet vårt, er han velkommen, sier Hauge til kanalen.

Leder i dommerkomiteen i NFF, Arnor Dingen, er også glad for at Madley viser interesse for å dømme i Norge.

– Det er første gangen det skjer at vi får en henvendelse fra en så merittert dommer. Vi tar imot alle gode dommere for å si det slik. Vi er glade om det blir aktuelt. Vi tenker jo ikke at han skal dømme i sjuendedivisjon for å si det litt flåsete, sier Dingen, men presiserer at det gjenstår mange avklaringer i saken.

Den engelske dommerforeningen (PGMOL) bekreftet nylig at Madley gir seg som dommer i England på grunn av personlige årsaker.

32-åringen var en av 18 profesjonelle dommere i England og har ledet 91 toppkamper siden han ble toppdommer i 2013.

I fjor dømte han blant annet Community Shield-kampen på Wembley, og 19 Premier League-kamper. Nå gir han seg som dommer i England.

(©NTB)

