Tidligere Sparta Praha-spiller funnet død

Den tidligere tsjekkiske fotballspilleren Pavel Pergl er død, 40 år gammel.

Pergl, som gikk gradene i den tsjekkiske storklubben Sparta Praha, representerte hovedstadslaget i totalt 14 år.

Den tidligere midtstopperen føyer seg nå inn i rekken av tsjekkiske fotballspillere som blir funnet døde etter å ha slitt med depresjon etter endt karriere.

I april i fjor tok den tsjekkiske landslagsspilleren Frantisek Rajtoral livet sitt i Tyrkia, og en måned senere led David Bystron samme skjebne.

- En fantastisk venn

Den tsjekkiske avisen Blesk skriver at Pergl bodde i Tyskland i den siste delen av sitt liv. Ifølge avisen var den tidligere fotballprofilen innblandet i en krangel om omsorgsretten til sin åtte år gamle datter.

Den tsjekkiske treneren Martin Pulpit tar beskjeden om Pergls dødsfall tungt.

- Paul var en fantastisk venn. Beklager jeg klarer ikke snakke mer om dette, sier Pulpit ifølge Expressen.

Pergl var kjent som en fotballnomade og spilte totalt for 15 klubber i seniorkarrieren. Han var blant annet innom Dynamo Dresden, Preston North End, AEK Larnaca og Hapoel Beer Sheva.

Et gjentagende problem

Fotballspillere som sliter med depresjon etter at karrieren er over, er et problem som stadig kommer frem i lyset. I Norge har Claus Lundekvam åpent og ærlig fortalt om sine problemer med rus og depresjon.

- Det starter ofte med depresjoner etter karriereslutt. Vi har ikke kompetanse på dette innenfor toppidretten i Norge. Det er heller ingen aksept eller anerkjennelse å få fra fotballforbundet eller idrettsforbundet. De vet nok om det, men erkjenner det ikke, for de vil heller stå sammen med Bama og de andre sponsorene og vise en helt annen livsstil. Men problemet blir bare større og større, sa Lundekvam i det store intervjuet med Nettavisen i 2012.

Den tidligere landslagsprofilen har senere gitt ut boken «En kamp til», hvor han forteller om problemene etter karrieren.

