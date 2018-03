Tidligere speider: - Disse glapp for Liverpool

Avslører at fire spillere som har vært med å dominere toppfotballen de siste 15 årene, alle kunne endt opp i Liverpool.

Storklubbene i Europa kjemper hver sommer - og januar - en innbitt kamp om å sikre seg de største stjernene og de beste talentene.

Noen ganger lykkes det, og klubbene får sin mann, mens i andre tilfeller glipper de, og ender i mange tilfeller i stedet opp hos en rival.

Overfor ESPN avslører nå tidligere speider og trener i Liverpool, Alex Miller, noen av spillerne som glapp for klubben under hans tid der.

Intervjuet er også gjengitt av lokalavisen Liverpool Echo.

- United var alt på banen



I intervjuet forteller han blant annet at Merseyside-klubben ønsket å hente en ung spansk midtstopper, som de mente hadde potensial.

Spilleren Miller snakker om, er Barcelona-profilen Gerard Pique. Den nå 31 år gamle verdensstjernen var på den tiden en del av ungdomsakademiet til nettopp Barcelona, men gikk så til Manchester United, før katalanerne hentet ham hjem igjen sommeren 2008.

- Jeg speidet på Pique og forsøkte å signere ham, men jeg fikk ikke tillatelse til å snakke med ham. Jeg tror Manchester United allerede var på banen for ham på det tidspunktet, forteller Miller til ESPN.

Pique har i dag vunnet både VM og EM med Spania, han har vunnet Champions League tre ganger med Barcelona og han har seks ligamesterskap og fem cuptitler med samme klubb.

AVSLØRER: Tidligere speider og trener i Liverpool Alex Miller (til høyre), her sammen med Rafael Benitez og Paco Ayestaran.



En litt mer kjent Liverpool-historie Miller drar fram, er den at klubben var nær ved å sikre seg Cristiano Ronaldo, før også han havnet i United.

Det var skotten, ifølge seg selv, som anbefalte daværende Liverpool-manager Gerard Houllier å gjøre et framstøt mot Sporting-unggutten.

- Jeg kom med et forslag om Cristiano Ronaldo. Det er sikkert glemt nå, men det var jeg som anbefalte ham, etter å ha sett ham i en turnering.

Rivalens stjerne



Videre kan Miller avsløre at Liverpool en periode jaktet en spiller som senere skulle bli en bauta i Premier League og en spiller de røde fra Merseyside skulle utkjempe mange tøffe dueller med.

I 2003 var nemlig John Terry på ønskelisten til Liverpool.

- Jeg forsøkte å overtale Terry. Det var i 2003 og Chelsea hadde akkurat knepet fjerdeplassen i ligaen foran oss, forteller han.

- Det ble avgjort på siste dag, da de slo oss på Stamford Bridge. Etter kampen snakket jeg med John og ville overtale ham. Jeg gikk ut i spillerkorridoren og spurte om autografen hans. Han sa ja. Da spurte jeg om han kunne skrive ned nummert sitt, for Houllier ville kjøpe ham.

- Terry skrev nummeret til agenten sin. Houllier ringte agenten på bussen hjem, men jeg tror han bare brukte oss for å få mer penger av Chelsea.

- Så på Cech



En annen spiller skotten avslører at Liverpool vurderte under hans tid der er nåværende Arsenal-keeper Petr Cech. Dette var før tsjekkeren hadde fått sitt virkelige store gjennombrudd.

- Jeg jobbet med Cech, men samtidig prøvde vi å få inn Chris Kirkland. Jeg dro for å se Milan Baros i en kamp og Cech debuterte i den kampen. Vi kunne sikkert fått ham for nærmest ingenting den gang, sier han.

Cech endte etter hvert opp i Chelsea og spilte nesten 500 kamper for klubben, før han dro videre til Arsenal sommeren 2015.

I samme intervju forteller også Miller at en gang fikk tilbud om å hente Diego Forlan, men at han da takket nei til uruguayaneren. Forlan dro senere også til Manchester United, men ble ingen suksess der. Senere fikk spissen en meget god karriere i Villarreal og Atletico Madrid.

Flere som glapp



Det er imidlertid ikke bare spillerne Miller ramser opp her som har vært nær en overgang til Liverpool opp gjennom årene. Nettstedet Anfield Wrap lagde i 2016 en liste over andre spillere som var aktuelle.

Her finner vi navn som Michael Laudrup, Teddy Sheringham, Lee Bowyer, Simao Sabrosa, Dani Alves, Gabriel Heinze og Loic Remy.

Tidligere Liverpool-manager Rafael Benitez har også avslørt i sin selvbiografi «Champions League Dreams» at han jaktet nåværende Chelsea-stjerne Eden Hazard mot slutten av tiden som rød sjef.

I same bok kommer det også fram at spillere som Stevan Jovetic og Radamel Falcao kom nær overganger til Merseyside-klubben, men at de knipne eierne Tom Hicks og George Gillett blokkerte overgangene.

