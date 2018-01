Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester City vender nesen mot fransk midtstopper.

Vi starter i den blå delen av Manchester der det ryktes at City ønsker å hente den franske stopperen Aymeric Laporte fra Athletic. Stopperen skal ha en utkjøpsklasul på 60 millioner pund, ifølge The Sun.

Arsenal jakter fortsatt Pierre-Emerick Aubameyang fra Borussia Dortmund, men nå hevdes det at londonklubben må sende Olivier Giroud i motsatt retning for å få til en avtale, melder The Mirror.

Chelsea vurderer å bryte sin egen regel om å ikke betale overgangssummer for spillere over 30 år, for å sikre seg Edin Dzeko fra Roma. De blå ønsker både Dzeko og backen Emerson Palmieri fra den italienske klubben, og totalprisen skal ligge på rundt 44 millioner pund, skal vi tro The Telegraph. Skal vi imidlertid tro The Mirror så ligger prisen litt høyere, nemlig på 50 millioner pund for duoen.

Crystal Palace skal ha åpnet samtaler med Inter om en overgang for 31 år gamle Eder. Prisen skal være rundt 8,5 millioner pund, melder Daily Mail.

Det kan virke som Newcastle har jobbet med å få inn Chelseas Kenedy på lån i hele januar, og nå skal en overgang nærme seg, melder Daily Mail.

Rafael Benitez og Newcastle håper også å sikre seg Atleticos Kevin Gameiro før vinduet stenger, skriver Daily Express.

Real Madrid kobles igjen med Liverpools Mohamed Salah. Det er en representant for fotballforbundet i Egypt som hevder at denne interessen eksisterer, skriver Liverpool Echo.

West Hams Andy Carroll ble koblet med Chelsea tidligere i vinter, men nå ser det ut til at den uheldige kraftpluggen er ute i opptil tre måneder med skade og dermed går en overgang i vasken, ifølge Telegraph.

West Ham på sin side skal være interessert i å hente Lyon-spilleren Clement Grenier til balløya, ifølge RMC.

Manchester City vurderer å hente inn den brasilianske midtbanemannen Fred fra Sjakhtar Donetsk nå i vinter. Planen var i utgangspunktet å vente til sommeren, men bekymringer over Fabian Delphs skadesituasjon gjør at City nå vil framskynde disse planene, melder Manchester Evening News.

En annen brasilianer, Lucas Moura i PSG, skal være et mål for Tottenham dette vinduet, skriver L'Equipe. Vingen skal ikke være fornøyd med situasjonen i den franske toppklubben.

Bournemouth-manager Eddie Howe drar fram den gamle klisjeen om at det å få to spillere tilbake fra skade, er som å få inn to helt nye spillere. Han sikter for øvrig til Junior Stanislas og Joshua King, ifølge Bournemouth Echo.

Peter Crouch er fortsatt aktuell for en overgang til Chelsea, skriver The Independent. Det til tross for at Stoke-manager Paul Lambert har uttalt at 36-åringen ikke er til salgs.

