Tirsdagens Premier League-rykter

Nye rykter har blusset opp rundt Liverpools toppscorer.

Vi starter på Merseyside der Mohamed Salah har imponert enormt denne sesongen. Det har selvsagt blitt lagt merke til utenfor Beatles-byen og det har allerede blitt spekulert i at flere klubber har den målfarlige egypteren på radaren. Rykter som kobler stjernen til nye klubber er trolig ikke spesielt populære, og når ryktene i tillegg stammer fra The Sun, kan det nok få blodet til å koke hos mange fans, men tabloiden skriver tirsdag at Barcelona, PSG og Real Madrid alle skal være interessert i 25-åringen. Det snakkes om en overgangssum på rundt 200 millioner pund.

Daily Mail melder også om interessen for Salah, men legger til at det trolig vil være helt uaktuelt for Liverpool å selge stjernen.

I Manchester smiler ikke akkurat livet til venstreback Luke Shaw. United-spilleren ble nylig kritisert av manager José Mourinho og ifølge The Mirror føler 22-åringen at portugiseren forsøker å fryse ham ut. Shaw vurderer ifølge avisen å klage på Mourinho til direktør Ed Woodward.

Tottenham, Leicester og Southampton er alle klubber som kunne tenke seg å hente Shaw fra United, skulle han forlate United, skriver Daily Star.

Ifølge Daily Mail har også Chelsea blinket seg ut Shaw som en mulig forsterkning til sommeren, etter den siste tids turbulens i United.

The Mirror hevder å vite at United vil bruke så mye som 40 millioner pund på Fulhams unggutt, Ryan Sessegnon, for å erstatte Shaw.

Mourinho ser også på muligheten for å hente andre britiske spillere til Old Trafford-klubben og United kobles nå med Arsenals Aaron Ramsey. Det er Daily Star som melder om Uniteds interesse for waliseren.

Og Ramsey er ikke den eneste Arsenal-spilleren som interesserer Mourinho, skal vi tro The Mirror. Klubben skal også ha sett på muligheten for å hente den spanske backen Hector Bellerin til sommeren.

I vinter verserte det en rekke rykter om at Chelsea ønsket seg spissen Edin Dzeko fra Roma, og en overgang skal ha vært nær, men ifølge Radio Rai skal Roma ha trukket seg fra avtalen i tolvte time.

Brasilianske Malcom kobles med noen av de største klubbene i Europa, men Bayern München-trener Jupp Heynckes skal ha uttalt at det tyske mesterlaget ikke er ute etter vingen til Bourdeaux. Det er godt nytt for både Arsenal og Tottenham, som begge ønsker seg unggutten, ifølge London Evening Standard.

Liverpool-spiss Robert Firmino kan avsløre, overfor nettstedet Goal.com, at de røde fra Merseyside måtte legge om spillestilen da landsmann Philippe Coutinho ble solgt til Barcelona i vinter.

Ifølge BBC er Firmino også en ettertraktet mann. Det hevdes at Bayern München kan komme til å se mot den hardtarbeidende spissen, om Robert Lewandowski forlater klubben i sommerens overgangsvindu.

Leicester-spilleren Wilfried Ndidi kobles med en overgang til Liverpool. Ifølge journalisten Alpha Balde, som var tett på da Liverpool sikret seg underskriften til Naby Keita i fjor sommer, melder at Liverpool har tatt kontakt med Leicester angående den defensive midtbanespilleren, men at prisen for 21-åringen trolig vil bli skyhøy.

Tottenham har lenge beundret Crystal Palace-profilen Wilfried Zaha og er villig til å legge 40 millioner pund på bordet for spilleren, melder Daily Mail.

Ifølge Frankrike-trener Didier Deschamps så skal Paul Pogba være misfornøyd med sin situasjon i Manchester United og treneren har planlagt å ta en prat med stjernen om dette, skriver The Mirror.

