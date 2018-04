Tirsdagens Premier League-rykter

Nye rykter om Paul Pogbas framtid i Manchester United.

Ifølge Daily Mail skal Manchester United-manager José Mourinho være åpen for å selge midtbanestjernen Paul Pogba til sommeren. Skal vi tro avisen så skal portugiseren være i ferd med å miste tålmodigheten med franskmannen, noe som kan åpne for en overgang etter sesongen.

Liverpool møter Roma i semifinalen av Champions League og dermed kommer de røde fra Merseyside opp mot den beundrede keeperen Alisson Becker, som har blitt koblet med nettopp Liverpool den siste tiden. Skal vi tro Roma-president James Palotta kan imidlertid Premier League-klubben bare glemme et framstøt mot brasilianeren til sommeren, fordi det, ifølge ham, er null sjanse for at Liverpool får hente keeperen, ifølge Sky Sports.

Trent Alexander-Arnold har imponert for Liverpool den siste tiden og ifølge The Mirror skal backen nå ha signert en ny avtale med Merseyside-klubben, noe som skal ha doblet lønnen til unggutten.

Manchester United følger stadig med på den serbiske midtbanemannen Sergej Milinkovic-Savic, melder Daily Mail. Klubben skal ha sendt speidere for å følge Lazio-stjernen og serberen er én av to midtbanespillere manager Jose Mourinho håper å hente i sommer.

Marcus Rashford kan komme til å utsette planlagte kontraktforhandlinger med United, etter at unggutten skal være misfornøyd med lite spilletid i det siste, skriver The Sun.

Nylig ble det kjent at Premier League har utsatt avgjørelsen om å innføre videodømming i ligaen (VAR), og det liker Arsenal-manager Arsène Wenger dårlig, ifølge The Times. Avisen skriver at den franske veteranen har kritisert denne avgjørelsen og ønsker VAR til balløya snarest.

Tottenham skal være åpne for å selge midtbanespilleren Moussa Dembele og skal ha funnet to mulige erstattere for belgieren, ifølge The Mirror. Portugiseren André Gomes og italieneren Bryan Cristante skal begge være alternativer som Spurs mener kan erstatte Dembele.

Atletico Madrid-spiss Fernando Torres, men en fortid i Premier League, skal være på vei bort fra klubben. Det er ventet at Torres takker nei til tilbud fra Kina og velger MLS i USA, skriver spanske Marca.

Ruben Loftus-Cheek, som har vært på utlån i Crystal Palace denne sesongen, skal fortsatt ikke ha tatt en avgjørelse på om han ønsker å fortsette karrieren i Chelsea, eller prøve lykken et annet sted neste sesong, ifølge The Independent.

Tidligere Liverpool- og Fulham-spiller Danny Murphy, som nå er ekspert, mener at Newcastle-manager Rafael Benitez hadde vært den perfekte erstatter for Arsène Wenger som manager i Arsenal, ifølge Talksport.

Wolverhampton er klare for Premier League og ønsker å bruke en del penger på å sikre seg spillere de har hatt på lån denne sesongen. Benik Afobe fra Bournemouth og Willy Boly fra Porto vil koste klubben rundt 20 millioner pund til sammen, melder The Telegraph.

Fulhams Ryan Sessegnon, som nylig ble kåret til årets spiller i The Championship, er klar på at han ønsker å spille i Premier League neste sesong. Det kan han få muligheten til med Fulham, men en rekke større klubber jakter også unggutten, ifølge London Evening Standard.

Manchester City har allerede sikret ligagullet i Premier League, men hviler ikke på laurbærene. Ifølge The Mirror vil manager Josep Guardiola få rundt 200 millioner pund til å styrke troppen ytterligere.

Midtbanemennene Jean-Michael Seri, Fred og Julian Weigl, stopperen Toby Alderweireld og vingen Thomas Lemar er blant spillerne Guardiola ønsker å hente inn i sommervinduet, skal vi tro The Mirror.

Swansea håper å sikre seg svenske Viktor Claesson fra russiske Krasnodar og prislappen skal være på rundt 8 millioner pund, skriver Daily Mail.

Både Liverpool og Barcelona følger franskmannen Clement Lenglet tett, ifølge Diario AS. Stopperen som kom til Sevilla fra Nantes for rundt 4 millioner pund sist sommer, skal ha imponert såpass at prislappen nå ansees å være på rundt 39 millioner pund.

Barcelonas Ivan Rakitic skal være fristet av en overgang til Manchester United, hevder Express. Kroaten skal angivelig være bekymret for at Barcelona vurderer å erstatte ham.

Arsenal og Manchester City ønsker begge Barcelona-unggutten Robert Navarro, og ifølge Daily Mail skal Arsenal være favoritter til å sikre signaturen til det 16 år gamle stortalentet.

Mest sett siste uken