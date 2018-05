Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United-manager José Mourinho sikter angivelig høyt i jakten på nye spillere denne sommeren.

Mandag ble Manchester United koblet med Juventus-backen Alex Sandro og det kan se ut som det også er planer om å styrke høyresiden til Old Trafford-klubben denne sommeren. Ifølge The Sun skal nemlig Napoli-backen Elseid Hysaj være ønsket av José Mourinhos lag og prislappen skal ligge på rundt 44 millioner pund, hevder avisen.

Sam Allardyce er trolig ferdig som manager i Everton innen kort tid, skal vi tro The Mirror. Veteranen ligger an til å bli sparket i løpet av de neste 48 timene og bli erstattet av Marcos Silva, tidligere manager i Watford og Hull.

Også i Arsenal kommer det til å skje ting på managersiden i løpet av kort tid og nå skriver Daily Mail at londonklubbens ledelse har bestemt seg for å hente inn tidligere spiller Mikel Arteta i rollen som manager.

Daily Star melder imidlertid at Juventus-sjef Massimilliano Allegri fortsatt er en kandidat til å få jobben på Emirates, selv om han har avvist spekulasjoner om at han blir ny Arsenal-manager nå i sommer.

Chris Sutton, ekspert hos BBC, mener på sin side at Burnley-manager Sean Dyche bør vurderes som ny manager i Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang skal ha uttalt at han sluttet seg til Arsenal i den tro at Arsène Wenger skulle fortsette som manager i klubben, melder London Evening Standard, noe som bygger opp under ryktene om at franskmannen ikke forlater klubben av fri vilje.

Mer managernytt. West Ham skal ha møtt med Sjakhtar Donetsk-trener Paulo Fonseca for å diskutere muligheten for at han skal overta som sjef i londonklubben. Dette skal ha skjedd bare timer etter at David Moyes' kontrakt som manager i klubben gikk ut, melder Daily Mail.

Talksport hevder at Moyes definitivt er ferdig i West Ham og at klubben har tre mulige kandidater de ønsker som erstatter. Sean Dyche i Burnley, Rafael Benitez i Newcastle og Slavisa Jokanovic i Fulham trekkes fram som disse tre kandidatene.

Benitez har også blitt koblet med en retur til Napoli, men spanjolen sier selv at han ikke er interessert i det, ifølge France Football.

Newcastle-manageren skal i stedet allerede hatt samtaler med PSG-keeper Alphonse Areola i et forsøk på å hente ham til Tyneside-klubben, melder France Football videre.

Manchester City skal være i markedet etter en ny ving og Crystal Palace-profilen Wilfried Zaha skal stå høyt på ønskelisten, ifølge Daily Star.

Manchester United må belage seg på konkurranse fra franske Paris St. Germain i jakten på midtbanespilleren Fred fra Sjakhtar. Brassen skal ha en utkjøpsklausul på 53 millioner pund, skriver Manchester Evening News.

Real Madrid skal stå klare til å legge inn et bud på Chelsea-keeper Thibaut Courtois, skriver The Mirror. Belgieren har kun 12 måneder igjen av kontrakten med londonklubben.

Southampton skal være i ferd med å sikre seg Celta Vigos danske ving Pione Sisto. Han kan komme til å koste kystklubben så mye som 36 millioner pund, skriver Daily Mail.

En som kan være på vei vekk fra Southampton er Sofiane Boufal. Han skal ha uttalt at han ønsker seg tilbake til fransk fotball og uttalelsen kom bare én dag etter at klubben reddet plassen i Premier League, melder SFR Sport.

Crystal Palace har åpnet forhandlinger med midtbanemann Yohan Cabaye og håper franskmannen blir i klubben, melder Independent.

