Tirsdagens Premier League-rykter

Ryktene om Paul Pogba fortsetter.

Mye har blitt sagt og skrevet om Paul Pogba den siste tiden og nå melder Express at franskmannen skal ha gitt Manchester United beskjed om at han ønsker seg vekk fra klubben i januar. Pogba skal angivelig ha et ønske om å returnere til Juventus i Serie A, skriver avisen.

United-manager José Mourinho ble nylig spurt om han frykter for jobben sin i storklubben. Portugiseren svarte med en aldri så liten spøk og påpekte at det ville koste en formue å sparke ham nå, ifølge Telegraph.

Liverpool-sjef Jürgen Klopp skal ha gitt beskjed om at han ikke har planer om å rotere på keeperne sine denne sesongen. De røde betalte store penger for Alisson Becker og brassen er et klart førstevalg, melder The Guardian. Det betyr at Simon Mignolet, som helst ønsket å finne seg en ny klubb i sommer, må ta til takke med en plass på benken.

Det er en stund siden John Terry spilte i Premier League, men veteranen er fortsatt aktuell for spill. Nå ønsker angivelig Aston Villa-manager Steve Bruce å re-signere Chelsea-legenden, som har blitt 37 år gammel, ifølge The Sun.

Sporting-spilleren Jovane Cabral har vært på radaren til flere store klubber den siste tiden, men nå håper portugiserne at 20-åringen signerer en ny kontrakt. Sporting ønsker å heve utkjøpsklausulen til 45 millioner euro og fekte vekk interesse fra klubber som Barcelona og andre europeiske stormakter, melder O Jogo.

Manchester City skal være i tenkeboksen når det kommer til å tilby Vincent Kompany en ny avtale og The Sun skriver at klubben kommer til å vente til etter sesongen før det eventuell gir belgieren et nytt tilbud.

Leicester følger med på situasjonen til Danny Drinkwater i Chelsea, hevder The Express. Klubben skal være interessert i å hente midtbanemannen tilbake på lån i januar. Drinkwater var en del av Leicester-laget som vant Premier League-tittelen i 2016.

Lazio-spilleren Sergej Milinkovic-Savic var et hett navn på overgangsmarkedet i sommer og ifølge Calciomercato skal han ha blitt enig med Juventus om en overgang, men avtalen skal ha kollapset. Serberen ble også koblet med klubber som Manchester United og Chelsea i sommer.

Manchester United hadde etter sigende et privatfly klar på «deadline day» i England og var klare til fly Atleticos Diego Godin over, men måtte avlyse det hele da forhandlingene som stopperen ikke ledet fram til noen overgang, melder The Mirror.

Mange kunne nok tenkt seg å se Real Madrid-backen Marcelo i Premier League, men skal vi tro El Confidencial så har brasilianeren et ønske om å følge etter Cristiano Ronaldo til Juventus i Italia.

Mest sett siste uken