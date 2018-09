Tirsdagens Premier League-rykter

Stjernen vil til Chelsea. Villig til å vrake Arsenal og Liverpool.

Leon Bailey, som spiller i tyske Bayer Leverkusen, er en ettertraktet mann og ifølge The Mirror skal den lovende vingen være villig til å vrake tilbud fra både Liverpool og Arsenal, for å slutte seg til Chelsea.

Arsenals Mesüt Özil skal være aktuell for en overgang bort fra londonklubben og Fenerbahçe fra Tyrkia skal være en aktuell destinasjon for den tyske midtbanespilleren i januar, melder Fotomac.

Tottenham følger situasjonen til Leicester-backen Ben Chillwell. 21-åringen ble nylig kalt opp på det engelske landslaget og har imponert denne sesongen. Spurs skal også ha Ajax-unggutten Frenkie De Jong i kikkerten, ifølge Telegraph.

Manchester United skal ansette en sportssjef for å få en bedre spillerlogistikk og tidligere United-keeper Edwin van der Sar har bitt koblet med jobben, men nå sier 47-åringen, som har en lignende rolle i Ajax, at det ikke er aktuelt å ta jobben, skriver Sky Sports.

Skal vi tro tall fra det anerkjente CIES Football Obervatory, så betalte Chelsea rundt 40 millioner pund over markedsverdien da de hentet inn den spanske keeperen Kepa fra Athletic i sommer.

Charlton-unggutten Jeremy Sarmiento skal være ønsket av Manchester City, men 16-åringen kommer trolig til å velge portugisiske Benfica foran de lyseblå, melder London Evening Standard.

Manchester United-backen Luke Shaw går trolig glipp av de to neste kampene til klubben, etter at han pådro seg en hodeskade på landslagsoppdrag, ifølge The Mirror.

Manchester United og Manchester City jakter angivelig begge Ruben Neves fra Wolves, men ifølge The Mirror må de to storklubbene belage seg på konkurransen fra en annen storklubb, nemlig Juventus.

Dwight Gale er for tiden utlånt fra Newcastle til WBA, men ifølge Express & Star skal spissen ha fått en meget fristende tilbud fra Kina. Gayle skal ha fått tilbud om en ukeslønn på 200.000 pund, men det meste tyder på at 28-åringen blir værende i The Championship med WBA.

Mest sett siste uken